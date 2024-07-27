Göz Kuruluğu Şikayetiyle Doktora Giden Kadında Beyin Tümörü Çıktı: Herkesi Böyle Uyardı
Göz Kuruluğu Şikayetiyle Doktora Giden Kadında Beyin Tümörü Çıktı: Herkesi Böyle Uyardı
Göz kuruluğu, özellikle yaz aylarında pek çok kişinin şikayetçi olduğu bir durum. Rachel Burns adlı bir kadın da, doğum yaptıktan sonra göz kuruluğu şikayetleriyle doktora gitti. Fakat teşhislerde, durumun oldukça ciddi olduğu, hastada beyin tümörü olduğu tespit edildi.
Dikkat: Bu içerik herhangi bir tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. Gerekli konularda doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyiniz.
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Rachael Burns adındaki bir kadın, doğum yaptıktan sonra görüşünde bazı sıkıntılar yaşamaya başladı.
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Hastaya "göz kuruluğu" teşhisi kondu, göz damlası ve dinlendirici gözlük reçete edildi.
“Benim teşhisime sahip birinin yaşam beklentisinin 12 ay olduğu söylendi ve ben zaten sekiz aydır semptomlar gösteriyordum.”
"Benimkine benzer durumdaki insanlara yardım etmek için bir şeyler yapılması gerekiyor. Beyin tümörü, masum çocukları ve gençleri her gün öldürürken dünya normal seyrinde devam ediyor...Beyin tümörü araştırmaları için yeterli farkındalık ve yeterli finansman sağlanmıyor..."
Beyin tümörü belirtileri arasında özellikle geceleri olan baş ağrısı, bulantı, çift görme, bulanık görme, bayılma, yürüme bozuklukları gibi şikayetler yer alıyor.
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