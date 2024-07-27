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Göz Kuruluğu Şikayetiyle Doktora Giden Kadında Beyin Tümörü Çıktı: Herkesi Böyle Uyardı

Göz Kuruluğu Şikayetiyle Doktora Giden Kadında Beyin Tümörü Çıktı: Herkesi Böyle Uyardı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.07.2024 - 13:31

Göz kuruluğu, özellikle yaz aylarında pek çok kişinin şikayetçi olduğu bir durum. Rachel Burns adlı bir kadın da, doğum yaptıktan sonra göz kuruluğu şikayetleriyle doktora gitti. Fakat teşhislerde, durumun oldukça ciddi olduğu, hastada beyin tümörü olduğu tespit edildi. 

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Dikkat: Bu içerik herhangi bir tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. Gerekli konularda doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyiniz.

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Rachael Burns adındaki bir kadın, doğum yaptıktan sonra görüşünde bazı sıkıntılar yaşamaya başladı.

Rachael Burns adındaki bir kadın, doğum yaptıktan sonra görüşünde bazı sıkıntılar yaşamaya başladı.

Birkaç yıldır migreni olduğu bilinen kadın, doğum yaptıktan sonra da görüşünde bazı sıkıntılar yaşadığını aktardı. Rachael, görüşünün değişmesiyle birlikte doktora başvurdu.

Hastaya "göz kuruluğu" teşhisi kondu, göz damlası ve dinlendirici gözlük reçete edildi.

Hastaya "göz kuruluğu" teşhisi kondu, göz damlası ve dinlendirici gözlük reçete edildi.

Fakat hastanın durumu ilerleyen günlerde daha kötüye gitmeye başladı. Yeni anne olan kadın, bir gözünü açamamaya başladı. Yeniden hastaneye giden kadına yapılan testler, beyninde tümör olduğunu gösterdi.

“Benim teşhisime sahip birinin yaşam beklentisinin 12 ay olduğu söylendi ve ben zaten sekiz aydır semptomlar gösteriyordum.”

“Benim teşhisime sahip birinin yaşam beklentisinin 12 ay olduğu söylendi ve ben zaten sekiz aydır semptomlar gösteriyordum.”

'Bu kadar korkunç bir haber almayı beklemiyordum' diyen kadın, beynindeki tümör için tedaviye başladı. Omuriliğinde 28 seans, beyninde 30 seans radyoterapi gören kadın, Almanya'da tedavisine devam etmek için bağış kampanyası düzenlediklerini açıkladı.

"Benimkine benzer durumdaki insanlara yardım etmek için bir şeyler yapılması gerekiyor. Beyin tümörü, masum çocukları ve gençleri her gün öldürürken dünya normal seyrinde devam ediyor...Beyin tümörü araştırmaları için yeterli farkındalık ve yeterli finansman sağlanmıyor..."

"Benimkine benzer durumdaki insanlara yardım etmek için bir şeyler yapılması gerekiyor. Beyin tümörü, masum çocukları ve gençleri her gün öldürürken dünya normal seyrinde devam ediyor...Beyin tümörü araştırmaları için yeterli farkındalık ve yeterli finansman sağlanmıyor..."

Rachael Burns, beyin tümörünün halk tarafından yeterince bilinmediğini dolayısıyla belirtilerin bireyler tarafından yanlış yorumlanabileceğini belirtiyor.

'Eğer daha fazla insan beyin tümörünün sadece teşhis konulan kişi üzerinde değil, tüm aile ve çevrelerinde onları seven herkes üzerinde ne kadar yıkıcı etkileri olduğunu bilseydi, belki daha fazla seçenek ve daha fazla tedavi için bir yol bulabilirdik. Hiç kimse bu kadar acımasız bir kaderi hak etmiyor.”

Beyin tümörü belirtileri arasında özellikle geceleri olan baş ağrısı, bulantı, çift görme, bulanık görme, bayılma, yürüme bozuklukları gibi şikayetler yer alıyor.

Beyin tümörü belirtileri arasında özellikle geceleri olan baş ağrısı, bulantı, çift görme, bulanık görme, bayılma, yürüme bozuklukları gibi şikayetler yer alıyor.

Bu belirtileri yaşamak, beyinde yer alan bir tümörün belirtisi olmayabilir. En doğru teşhis için doktorunuza başvurmayı ihmal etmeyiniz.

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