Göz Kuruluğu Şikayetiyle Doktora Giden Kadında Beyin Tümörü Çıktı: Herkesi Böyle Uyardı

Göz kuruluğu, özellikle yaz aylarında pek çok kişinin şikayetçi olduğu bir durum. Rachel Burns adlı bir kadın da, doğum yaptıktan sonra göz kuruluğu şikayetleriyle doktora gitti. Fakat teşhislerde, durumun oldukça ciddi olduğu, hastada beyin tümörü olduğu tespit edildi.

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