Çinli 'Tokatçı Terapist' İki Kişinin Ölümüne Sebep Oldu
Çinli 'Tokatçı Terapist' İki Kişinin Ölümüne Sebep Oldu
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Çinli eski bir bankacı olan Hongchi Xiao, geçtiğimiz yıllarda 'alternatif tıp' ile insanlara terapi vermeye başladı.
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New York'da bankacılık eğitimi alan ve yıllarca bu alanda çalışan Xiao, daha sonra 'anlamlı' bir şeyler yapmak için Çin'in uzak dağlarındaki kung fu ustalarından, münzevilerden, çiftçilerden ve balıkçılardan teknikler öğrendiğini belirtiyor.
'Tokat terapisi' ile insanların kendilerini iyileştirebileceğini iddia eden kişiye gelen bir kadın, hiçbçir tıbbi yeterliliği olmayan bu uygulamaların ardından hayatını kaybetti.
İngiltere'de görülen davada, sözde terapist cinayetten hüküm giydi.
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