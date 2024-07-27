Çinli 'Tokatçı Terapist' İki Kişinin Ölümüne Sebep Oldu

'Batı' tıbbının yan etkileri olduğunu ve insanın aslında kendi kendini tedavi edebileceğini düşünen isim, 'biz kendimizin en iyi doktoruyuz' diyerek bu özelliğin değerli bir hediye olduğunu belirtiyor.

Paida-lajin uygulamasında bireyler 'vücuttaki enerji kanallarını' aktif etmek için vücudun bazı yerlerini tokatlıyor, enerji akışının aktifleştirilmesi için. de uzuvlar ve eklemler geriliyor.