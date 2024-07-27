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Çinli 'Tokatçı Terapist' İki Kişinin Ölümüne Sebep Oldu

Çinli 'Tokatçı Terapist' İki Kişinin Ölümüne Sebep Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.07.2024 - 10:41

Çin'de faaliyet gösteren 'tokatçı terapist' Hongchi Xiao, düzenlediği terapi sırasında iki kişinin ölümüne sebep oldu. Kendi kendini iyileştirme yöntemi bulduğunu iddia eden Xiao, ölümlerin ardından cinayetten tutuklandı.

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Çinli eski bir bankacı olan Hongchi Xiao, geçtiğimiz yıllarda 'alternatif tıp' ile insanlara terapi vermeye başladı.

Çinli eski bir bankacı olan Hongchi Xiao, geçtiğimiz yıllarda 'alternatif tıp' ile insanlara terapi vermeye başladı.

'Kung fu ustaları' ve 'münzevilerin' kendi kendini iyileştirme yöntemi olan, ancak yıllardır unutulmuş 'paida lajin'i öğrendiğini iddia eden Hongchi Xiao, tuhaf terapi yöntemiyle dünya çapında tanınır hale geldi. 

Müritleri, kendisini 'devrimci' olarak tanımlıyor.

New York'da bankacılık eğitimi alan ve yıllarca bu alanda çalışan Xiao, daha sonra 'anlamlı' bir şeyler yapmak için Çin'in uzak dağlarındaki kung fu ustalarından, münzevilerden, çiftçilerden ve balıkçılardan teknikler öğrendiğini belirtiyor.

New York'da bankacılık eğitimi alan ve yıllarca bu alanda çalışan Xiao, daha sonra 'anlamlı' bir şeyler yapmak için Çin'in uzak dağlarındaki kung fu ustalarından, münzevilerden, çiftçilerden ve balıkçılardan teknikler öğrendiğini belirtiyor.

'Batı' tıbbının yan etkileri olduğunu ve insanın aslında kendi kendini tedavi edebileceğini düşünen isim, 'biz kendimizin en iyi doktoruyuz' diyerek bu özelliğin değerli bir hediye olduğunu belirtiyor.

Paida-lajin uygulamasında bireyler 'vücuttaki enerji kanallarını' aktif etmek için vücudun bazı yerlerini tokatlıyor, enerji akışının aktifleştirilmesi için. de uzuvlar ve eklemler geriliyor.

'Tokat terapisi' ile insanların kendilerini iyileştirebileceğini iddia eden kişiye gelen bir kadın, hiçbçir tıbbi yeterliliği olmayan bu uygulamaların ardından hayatını kaybetti.

'Tokat terapisi' ile insanların kendilerini iyileştirebileceğini iddia eden kişiye gelen bir kadın, hiçbçir tıbbi yeterliliği olmayan bu uygulamaların ardından hayatını kaybetti.

Tip 1 diyabet hastası olan 71 yaşındaki Danielle Carr-Gomm, ilaçlarını bırakarak bu uygulamaya yöneldi. Hayatını kaybeden kadının, son nefesin vermeden önce acı içerisinde inlediği ortaya çıktı.

İngiltere'de görülen davada, sözde terapist cinayetten hüküm giydi.

İngiltere'de görülen davada, sözde terapist cinayetten hüküm giydi.

Xiao, daha önce de tip 1 diyabetli altı yaşında bir çocuğun ölümüne neden olmuş, aileyi çocuğa insülin iğnelerinin yapılmaması konusunda ikna etmişti. 

Avusturalya’da da adam öldürme suçundan hüküm giyen ve hapse atılan Xiao, çocuğun ciddi bir şekilde hastalanmasını ise 'vücudun kendi kendini iyileştirmesinin bir parçası' olarak yorumlamıştı.

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