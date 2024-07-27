Bursa’daki Sapık Şeyhin Kadın Müridi Anlatı: “Benden Kardeşim ve Kızımın Fotoğrafını İstedi”

Bursa’da eski özel hareket polisi olan Ahmet Şahin Uçar, kendisinin “şeyh” olduğunu iddia ederek tarikat kurmuştu. Uçar hakkında taciz iddiaları sonrasında soruşturma başlatılmıştı. YouTube üzerinde yaptığı yayınlar binler tarafından izlenen Ahmet Şahin Uçar’ın kadın bir müridi, kendisine yapılanları anlattı.