Tanesi 6 Bin Dolar: Süper Gerçekçi Oyuncak Bebek Sektöründe Çığır Açan Kadın
Tanesi 6 Bin Dolar: Süper Gerçekçi Oyuncak Bebek Sektöründe Çığır Açan Kadın
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Görmüş olduğunuz bebekler, insan değil! Silikondan yapılan süper gerçekçi bebekler, gün geçtikçe çıtayı yükseltiyor.
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Bebeklerin gözleri, dudakları, derisi, yüzündeki minik kırmızılıkları o kadar gerçekçi duruyor ki gördüğünüz zaman korkmamak elde değil!
50 yaşındaki dört çocuk annesi Andrea Lee, 2021 yılında gerçekçi bebek atölyelerine katılarak başlamış bu işe.
Gerçekçi bebeklerin her bir saç telinin elle yerleştirilmesi 40 saati bulabiliyor! Ayrıca ten renginin ayarlanması, cilt dokusunun tutturulması da 6 haftaya kadar sürebiliyor.
Bebekler tamamlandıktan sonra giydiriliyor ve internet sitesi üzerinden satışa çıkıyor. Bebekler en fazla bir gün içerisinde satılmış oluyor!
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