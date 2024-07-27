Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Tanesi 6 Bin Dolar: Süper Gerçekçi Oyuncak Bebek Sektöründe Çığır Açan Kadın

Tanesi 6 Bin Dolar: Süper Gerçekçi Oyuncak Bebek Sektöründe Çığır Açan Kadın

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.07.2024 - 09:53

Dizi ve filmlerde artık 'süper gerçekçi' silikon bebekler kullanılıyor. Ülkemizde de üretimi yapılan bu bebeklerde çıta epey yükselmiş durumda. Singapurlu Andrea Lee, bir yılda 26 tane gerçekçi bebek yapabiliyor, tanes binlerce dolara alıcı buluyor!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Görmüş olduğunuz bebekler, insan değil! Silikondan yapılan süper gerçekçi bebekler, gün geçtikçe çıtayı yükseltiyor.

Görmüş olduğunuz bebekler, insan değil! Silikondan yapılan süper gerçekçi bebekler, gün geçtikçe çıtayı yükseltiyor.

Genellikle dizi ve filmlerde kullanılan bu sahte bebeklere rağbet gün geçtikçe artıyor. Singapur'da bir silikon bebek üreticisi olan Andrea Lee, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Bebeklerin gözleri, dudakları, derisi, yüzündeki minik kırmızılıkları o kadar gerçekçi duruyor ki gördüğünüz zaman korkmamak elde değil!

Bebeklerin gözleri, dudakları, derisi, yüzündeki minik kırmızılıkları o kadar gerçekçi duruyor ki gördüğünüz zaman korkmamak elde değil!

Silikon bebekler, dünyada 'reborn' yani yeniden doğmuş bebekler olarak adlandırılıyor. Bunun sebebi ise 'fabrikasyon' bebeklerin adeta gerçek bir bebeğe dönüştürülmesi. 

Bu 'reborn bebekler' o denli gerçekçi ki, birçok kişi ilk bakışta korktuklarını dile getiriyor.

50 yaşındaki dört çocuk annesi Andrea Lee, 2021 yılında gerçekçi bebek atölyelerine katılarak başlamış bu işe.

50 yaşındaki dört çocuk annesi Andrea Lee, 2021 yılında gerçekçi bebek atölyelerine katılarak başlamış bu işe.

O zamandan beri kendisini geliştiren Lee, artık dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyor. Lee'nin yaptığı bebekler, bir gün içerisinde satılıyor.

Gerçekçi bebeklerin her bir saç telinin elle yerleştirilmesi 40 saati bulabiliyor! Ayrıca ten renginin ayarlanması, cilt dokusunun tutturulması da 6 haftaya kadar sürebiliyor.

Gerçekçi bebeklerin her bir saç telinin elle yerleştirilmesi 40 saati bulabiliyor! Ayrıca ten renginin ayarlanması, cilt dokusunun tutturulması da 6 haftaya kadar sürebiliyor.

Gerçekçi ten rengine sahip olması beklenen bebekler, özel bir pişme sürecinden geçiyor. Ardından saçları takılan bebeklerin her bir saç teli tek tek ekleniyor.

Bebekler tamamlandıktan sonra giydiriliyor ve internet sitesi üzerinden satışa çıkıyor. Bebekler en fazla bir gün içerisinde satılmış oluyor!

Bebekler tamamlandıktan sonra giydiriliyor ve internet sitesi üzerinden satışa çıkıyor. Bebekler en fazla bir gün içerisinde satılmış oluyor!

Fiyatları değişiklik gösteren bebeklerden en pahalıya satılanı ise 6 bin dolara alıcı bulmuş bugüne kadar!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın