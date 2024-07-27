Tanesi 6 Bin Dolar: Süper Gerçekçi Oyuncak Bebek Sektöründe Çığır Açan Kadın

Silikon bebekler, dünyada 'reborn' yani yeniden doğmuş bebekler olarak adlandırılıyor. Bunun sebebi ise 'fabrikasyon' bebeklerin adeta gerçek bir bebeğe dönüştürülmesi.

Bu 'reborn bebekler' o denli gerçekçi ki, birçok kişi ilk bakışta korktuklarını dile getiriyor.