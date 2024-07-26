Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
TikTok Fenomenleri Ne Kadar Para Kazanıyor?

TikTok Fenomenleri Ne Kadar Para Kazanıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.07.2024 - 11:16

Saatlerce sıkılmadan TikTok izlediğini, günün stresini videoları tek tek kaydırırken attığını biliyoruz! Merak etme, dünyada milyonlarca kişi tıpkı senin gibi. Haliyle gün geçtikçe pek çok yeni TikTok fenomeni çıkıyor karşımıza.

Sahi, bu TikTok fenomenleri ne kadar para kazanıyor? 

Haydi gel öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2016'da piyasaya sürülen TikTok, kısa sürede milyonlarca kişinin vazgeçemediği bir uygulama haline geldi.

2016'da piyasaya sürülen TikTok, kısa sürede milyonlarca kişinin vazgeçemediği bir uygulama haline geldi.

ByteDance tarafından piyasaya sürülen TikTok, video oluşturabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz, canlı yayınlar açıp izleyebileceğiniz bir sosyal medya uygulaması olarak tasarlandı. 

Zamanla da diğer tüm uygulamaları kendisine benzetmeyi başardı!

Yalnızca fotoğraf paylaşabildiğiniz Instagram, TikTok'un etkisiyle 'reels' adını koyduğu kısa video izleme özelliğini ekledi bünyesine.

Yalnızca fotoğraf paylaşabildiğiniz Instagram, TikTok'un etkisiyle 'reels' adını koyduğu kısa video izleme özelliğini ekledi bünyesine.

Artık kullanıcıların tüketim alışkınlıkları değişiyordu ve hem Instagram hem de Twitter (X) buna ayak uydurmak zorundaydı! Hatta uzun uzun videolar izlemeyi sevdiğimiz YouTube bile artık 'YouTube Shorts' ile girdi hayatımıza.

2018'de Musical.ly ile birleşen TikTok, dünya çapında kısa sürede büyüdü.

Ocak 2022 itibarıyla, TikTok'un dünya çapında 2.2 milyardan fazla mobil indirmeyi aştığı belirtildi. Bu kişilerden biri de şu anda bu yazıyı okuyor mesela!

Ocak 2022 itibarıyla, TikTok'un dünya çapında 2.2 milyardan fazla mobil indirmeyi aştığı belirtildi. Bu kişilerden biri de şu anda bu yazıyı okuyor mesela!
twitter.com

Muhtemelen de bu pozisyonda, nereden bildiğimizi sormayın.

Gelelim en merak edilen konuya...Milyonlarca takipçisi bulunan TikTok fenomenleri ne kadar para kazanıyor?

Gelelim en merak edilen konuya...Milyonlarca takipçisi bulunan TikTok fenomenleri ne kadar para kazanıyor?

CZN Burak, sahip olduğu 75 milyon takipçiyle, Türkiye'nin en çok takipçili isimlerinden biri. Ancak TikTok'da içerik üretenlerin tek başına buradan para kazanması pek de kolay değil.

YouTube ve Instagram'ın reklam gelirlerinin belirli bir yüzdesini fenomenlerle paylaştığı biliniyor. Fakat aynı durum TikTok için geçerli değil. TikTok, reklam gelirlerini fenomenlerle paylaşmıyor.

TikTok, fenomenlere 'hediyeler' vermeyi tercih ediyor. Ayrıca 20 günlük bir süre içerisinde, en az 10 bin takipçisi bulunan ve 100 bin video görüntülenmesi olan fenomene, 'İçerik Oluşturucu Fonu' ile ödeme yapıldığı biliniyor.

TikTok, fenomenlere 'hediyeler' vermeyi tercih ediyor. Ayrıca 20 günlük bir süre içerisinde, en az 10 bin takipçisi bulunan ve 100 bin video görüntülenmesi olan fenomene, 'İçerik Oluşturucu Fonu' ile ödeme yapıldığı biliniyor.

Business Insider'a konuşan TikTok fenomenleri, bin video görüntülenmesi için 'yalnızca birkaç kuruş' ödeme aldıklarını belirtiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şu anda 2.5 milyon takipçisi olan ve finans alanında paylaşımlar yapan Preston Seo, İçerik Oluşturucu Fonu'ndan toplam bin 664 dolar kazandığını, hesabı aracılığıyla da günde ortalama 9 ila 38 dolar arasında bir kazanç elde ettiğini açıkladı.

Şu anda 2.5 milyon takipçisi olan ve finans alanında paylaşımlar yapan Preston Seo, İçerik Oluşturucu Fonu'ndan toplam bin 664 dolar kazandığını, hesabı aracılığıyla da günde ortalama 9 ila 38 dolar arasında bir kazanç elde ettiğini açıkladı.

Preston Seo'nun bu parayı yalnızca 5 ay içerisinde kazandığını belirtmekte de fayda var.

Ayrıca TikTok'ta canlı yayın sırasında atılan 'hediyeler' nakit paraya dönüştürülebiliyor.

Ayrıca TikTok'ta canlı yayın sırasında atılan 'hediyeler' nakit paraya dönüştürülebiliyor.

Kullanıcıların TikTokerlara gönderdiği hediyelerin ücreti de farklılık gösteriyor. ASMR videolarıyla tanıdığımız Lucy Davis, canlı yayın yaptığı her seferinde 20 ile 300 dolar arasında bir kazanç elde ettiğini açıklamıştı.

TikTok'tan ayrıca sponsorlu gönderilerle, şarkı tanıtımlarıyla para kazanmak da mümkün. 10 milyondan fazla takipçili fenomenler, bir şarkıyı 'tek bir videoda' tanıtmak için 750 dolar, iki video için bin 400 dolar, üç video için ise iki bin dolar talep edebiliyor.

TikTok'tan ayrıca sponsorlu gönderilerle, şarkı tanıtımlarıyla para kazanmak da mümkün. 10 milyondan fazla takipçili fenomenler, bir şarkıyı 'tek bir videoda' tanıtmak için 750 dolar, iki video için bin 400 dolar, üç video için ise iki bin dolar talep edebiliyor.

Anlayacağınız bir TikTok fenomeninin ne kadar kazandığı, yapacağı işbirliklerine, kullandığı şarkılara, açtığı canlı yayınlarda topladığı hediyelere göre değişiyor.

Peki bütün dünyada popüler olan TikTok fenomenlerinin aylık kazançları ortalama ne kadar? Tabii sadece aylık kazançlarını açıklayanlar!

Peki bütün dünyada popüler olan TikTok fenomenlerinin aylık kazançları ortalama ne kadar? Tabii sadece aylık kazançlarını açıklayanlar!

  • Vi Long, 1 milyon takipçi, aylık 17 bin dolar - 32 bin dolarLucy Davis, 512 bin takipçi, canlı yayın başına 20 dolar-300 dolar

  • Preston Seo, 1,6 milyon takipçi, aylık 4 bin 578 bin dolar - 13 bin 644 dolar

  • Victoria Paris, 1 milyon takipçi, aylık 2 bin 766 dolar - 9 bin 126 dolar

  • Harry Raftus, 1,1 milyon takipçi, sponsorlu kampanya başına 4 bin dolar - 5 bin dolar

  • McFarland Ailesi (baba ve iki oğlu), 2,9 milyon takipçi, sponsorlu gönderi başına 5 bin dolar - 8 bin dolar

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın