TikTok Fenomenleri Ne Kadar Para Kazanıyor?
TikTok Fenomenleri Ne Kadar Para Kazanıyor?
Saatlerce sıkılmadan TikTok izlediğini, günün stresini videoları tek tek kaydırırken attığını biliyoruz! Merak etme, dünyada milyonlarca kişi tıpkı senin gibi. Haliyle gün geçtikçe pek çok yeni TikTok fenomeni çıkıyor karşımıza.
Sahi, bu TikTok fenomenleri ne kadar para kazanıyor?
Haydi gel öğrenelim!
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2016'da piyasaya sürülen TikTok, kısa sürede milyonlarca kişinin vazgeçemediği bir uygulama haline geldi.
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Yalnızca fotoğraf paylaşabildiğiniz Instagram, TikTok'un etkisiyle 'reels' adını koyduğu kısa video izleme özelliğini ekledi bünyesine.
Ocak 2022 itibarıyla, TikTok'un dünya çapında 2.2 milyardan fazla mobil indirmeyi aştığı belirtildi. Bu kişilerden biri de şu anda bu yazıyı okuyor mesela!
Gelelim en merak edilen konuya...Milyonlarca takipçisi bulunan TikTok fenomenleri ne kadar para kazanıyor?
TikTok, fenomenlere 'hediyeler' vermeyi tercih ediyor. Ayrıca 20 günlük bir süre içerisinde, en az 10 bin takipçisi bulunan ve 100 bin video görüntülenmesi olan fenomene, 'İçerik Oluşturucu Fonu' ile ödeme yapıldığı biliniyor.
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Şu anda 2.5 milyon takipçisi olan ve finans alanında paylaşımlar yapan Preston Seo, İçerik Oluşturucu Fonu'ndan toplam bin 664 dolar kazandığını, hesabı aracılığıyla da günde ortalama 9 ila 38 dolar arasında bir kazanç elde ettiğini açıkladı.
Ayrıca TikTok'ta canlı yayın sırasında atılan 'hediyeler' nakit paraya dönüştürülebiliyor.
TikTok'tan ayrıca sponsorlu gönderilerle, şarkı tanıtımlarıyla para kazanmak da mümkün. 10 milyondan fazla takipçili fenomenler, bir şarkıyı 'tek bir videoda' tanıtmak için 750 dolar, iki video için bin 400 dolar, üç video için ise iki bin dolar talep edebiliyor.
Peki bütün dünyada popüler olan TikTok fenomenlerinin aylık kazançları ortalama ne kadar? Tabii sadece aylık kazançlarını açıklayanlar!
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