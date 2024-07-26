TikTok Fenomenleri Ne Kadar Para Kazanıyor?

CZN Burak, sahip olduğu 75 milyon takipçiyle, Türkiye'nin en çok takipçili isimlerinden biri. Ancak TikTok'da içerik üretenlerin tek başına buradan para kazanması pek de kolay değil.

YouTube ve Instagram'ın reklam gelirlerinin belirli bir yüzdesini fenomenlerle paylaştığı biliniyor. Fakat aynı durum TikTok için geçerli değil. TikTok, reklam gelirlerini fenomenlerle paylaşmıyor.