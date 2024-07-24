Erkekler Neden Sakal Bırakır? Bilim İnsanları Sakalın Psikolojik Sebebini Açıkladı!

Araştırmacılar, 'önceki bulgular gözlemcilerin sakallı erkekleri daha fazla ebeveynlik becerisine sahip olarak algılama eğiliminde olduğunu göstermiştir” açıklamasında bulunuyor.

'Daha fazla sakala sahip olmak, erkekler tarafından diğer insanlara sosyal güdülerinin çiftleşmeden uzaklaştığını ve romantik ilişkilere/aileye odaklandığını bildirmek için kullanılıyor olabilir.'

Ayrıca daha rekabetçi olduğunu belirten erkeklerin, daha fazla sakal bıraktığı gibi bir olguya rastlanmamış.