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Erkekler Neden Sakal Bırakır? Bilim İnsanları Sakalın Psikolojik Sebebini Açıkladı!

Erkekler Neden Sakal Bırakır? Bilim İnsanları Sakalın Psikolojik Sebebini Açıkladı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.07.2024 - 15:47

Erkekler neden sakal bırakır? Sadece daha erkeksi, daha karizmatik görünmek için mi? Polonya'daki Silezya Üniversitesi ve İtalya'daki Padova Üniversitesi'nde erkeklerin neden sakal bıraktığına dair çalışmalar yürütüldü. 

424 kişiyle yapılan araştırma, şaşırtıcı gerçekleri ortaya çıkardı!

Kaynak: IFL Science

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Sakal, erkeğin en büyük aksesuarıdır diyebilir miyiz?

Sakal, erkeğin en büyük aksesuarıdır diyebilir miyiz?

Siz ne düşünürsünüz bilemeyiz fakat, çoğu kişi, sakallı erkeklerin daha çekici/karizmatik olduğunu düşünüyor. Sosyal medyada bu yönde yapılan paylaşımlara illaki denk gelmişsinizdir!

Peki erkekler sadece daha karizmatik görünmek için mi sakal bırakır? Hayır!

Peki erkekler sadece daha karizmatik görünmek için mi sakal bırakır? Hayır!

Polonya'daki Silezya Üniversitesi ve İtalya'daki Padova Üniversitesi'nde yaşları 18 ila 40 arasında değişiklik gösteren toplam 414 erkekle bir araştırma yapıldı. Katılımcılar, sakalları hakkında kendilerine verilen anketteki soruları cevaplandırdı. 

Katılımcılara sakal bırakmadaki amaçları, temel sosyal güdüleri, cinsiyet rolleri ve erkekler arasındaki mücadeleleri soruldu.

Genel olarak bakıldığında araştırmacılar, sakal bırakan erkeklerin, sakal bırakmayan erkeklere kıyasla uzun süreli ilişkilere önem verdiğini, ailelerine daha fazla ilgi gösterdiğini tespit etti.

Genel olarak bakıldığında araştırmacılar, sakal bırakan erkeklerin, sakal bırakmayan erkeklere kıyasla uzun süreli ilişkilere önem verdiğini, ailelerine daha fazla ilgi gösterdiğini tespit etti.

Araştırmacılar, 'önceki bulgular gözlemcilerin sakallı erkekleri daha fazla ebeveynlik becerisine sahip olarak algılama eğiliminde olduğunu göstermiştir”  açıklamasında bulunuyor.

'Daha fazla sakala sahip olmak, erkekler tarafından diğer insanlara sosyal güdülerinin çiftleşmeden uzaklaştığını ve romantik ilişkilere/aileye odaklandığını bildirmek için kullanılıyor olabilir.'

Ayrıca daha rekabetçi olduğunu belirten erkeklerin, daha fazla sakal bıraktığı gibi bir olguya rastlanmamış.

Öte yandan, sakal bırakmanın cinsiyet rolüyle bir ilgisi olmadığı, bu nedenle sakal bırakmanın erkeklikle iligili diğer alanları 'telafi' etme girişimi olmadığı belirtiliyor.

Öte yandan, sakal bırakmanın cinsiyet rolüyle bir ilgisi olmadığı, bu nedenle sakal bırakmanın erkeklikle iligili diğer alanları 'telafi' etme girişimi olmadığı belirtiliyor.

Sakal, babalığa hazırlık ve aile değerlerine bağlılığı göstermenin bir yolu olarak görülebilir.

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