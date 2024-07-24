Erkekler Neden Sakal Bırakır? Bilim İnsanları Sakalın Psikolojik Sebebini Açıkladı!
Erkekler Neden Sakal Bırakır? Bilim İnsanları Sakalın Psikolojik Sebebini Açıkladı!
Erkekler neden sakal bırakır? Sadece daha erkeksi, daha karizmatik görünmek için mi? Polonya'daki Silezya Üniversitesi ve İtalya'daki Padova Üniversitesi'nde erkeklerin neden sakal bıraktığına dair çalışmalar yürütüldü.
424 kişiyle yapılan araştırma, şaşırtıcı gerçekleri ortaya çıkardı!
Kaynak: IFL Science
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Sakal, erkeğin en büyük aksesuarıdır diyebilir miyiz?
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Peki erkekler sadece daha karizmatik görünmek için mi sakal bırakır? Hayır!
Genel olarak bakıldığında araştırmacılar, sakal bırakan erkeklerin, sakal bırakmayan erkeklere kıyasla uzun süreli ilişkilere önem verdiğini, ailelerine daha fazla ilgi gösterdiğini tespit etti.
Öte yandan, sakal bırakmanın cinsiyet rolüyle bir ilgisi olmadığı, bu nedenle sakal bırakmanın erkeklikle iligili diğer alanları 'telafi' etme girişimi olmadığı belirtiliyor.
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