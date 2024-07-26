Uzaylı Mumyaların Parmak İzi Analizi Çıktı: 'İnsan Kökenli Olmadıkları' İddia Edildi
Uzaylı Mumyaların Parmak İzi Analizi Çıktı: 'İnsan Kökenli Olmadıkları' İddia Edildi
Geçtiğimiz Eylül ayında Peru Meclisi'ne sunulan mumyaların, insan dışı varlıklar olduğu iddia edilmişti. Tüm dünyayı büyük bir tartışmaya sürükleyen bu mumyalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 'Uzaylı mumyaların' parmak izi analizleri, insan parmak izlerine benzerlik göstermedi!
Kaynak: Daily Mail
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz yıl Peru'da bulunan 'uzaylı mumya' uluslarası alanda büyük tartışmalara neden olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daily Mail'in aktardığına göre, eski Colorado savcısı ve şu anki savunma avukatı Joshua McDowell ABD'den üç bağımsız adli tıp uzmanının yardımıyla uzaylı mumyaların parmak izlerini inceledi.
Maria adı verilen uzaylı mumyanın parmak izinin hiçbir insan parmak izi desenine uymadığı, insan parmak izlerinde görülen döngülerin veya kıvrımların olmadığı söylendi.
Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nden arkeolog Flavio Estrada ise bu hikayenin "tamamen uydurma" olduğunu söylüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
E.T. bu. Nerde görsem tanırım😄
En başından beri uydurma olduğu belli olan mumyanın bir de uydurma olduğu teyit edildiği halde hâlâ gtü başı insan değilmiş diye haberleştirmenin anlamı ne?