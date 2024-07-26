Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Uzaylı Mumyaların Parmak İzi Analizi Çıktı: 'İnsan Kökenli Olmadıkları' İddia Edildi

Uzaylı Mumyaların Parmak İzi Analizi Çıktı: 'İnsan Kökenli Olmadıkları' İddia Edildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.07.2024 - 17:02

Geçtiğimiz Eylül ayında Peru Meclisi'ne sunulan mumyaların, insan dışı varlıklar olduğu iddia edilmişti. Tüm dünyayı büyük bir tartışmaya sürükleyen bu mumyalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 'Uzaylı mumyaların' parmak izi analizleri, insan parmak izlerine benzerlik göstermedi!

Kaynak: Daily Mail

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz yıl Peru'da bulunan 'uzaylı mumya' uluslarası alanda büyük tartışmalara neden olmuştu.

Geçtiğimiz yıl Peru'da bulunan 'uzaylı mumya' uluslarası alanda büyük tartışmalara neden olmuştu.

UFO Araştırmacısı Jaime Maussan, bulduğu mumyayı kongreye sunmuş, dünya basınının yakından takip ettiği anlarda, bu mumyanın insan dışı bir varlığa ait olduğu iddia edilmişti.

Daily Mail'in aktardığına göre, eski Colorado savcısı ve şu anki savunma avukatı Joshua McDowell ABD'den üç bağımsız adli tıp uzmanının yardımıyla uzaylı mumyaların parmak izlerini inceledi.

Daily Mail'in aktardığına göre, eski Colorado savcısı ve şu anki savunma avukatı Joshua McDowell ABD'den üç bağımsız adli tıp uzmanının yardımıyla uzaylı mumyaların parmak izlerini inceledi.

Açıklamalarda bulunan McDowell, 'Bunlar geleneksel insan parmak izi desenleri değildi' diyerek yine bir tartışmaya imzasını attı.

Maria adı verilen uzaylı mumyanın parmak izinin hiçbir insan parmak izi desenine uymadığı, insan parmak izlerinde görülen döngülerin veya kıvrımların olmadığı söylendi.

Maria adı verilen uzaylı mumyanın parmak izinin hiçbir insan parmak izi desenine uymadığı, insan parmak izlerinde görülen döngülerin veya kıvrımların olmadığı söylendi.

Öte yandan McDowell, yapılan bu tespitin Maria'nın insan dışı bir varlık olduğunu kanıtlamaya yeterli olmayacağını, cildinin ciddi bir şekilde korunduğu için bu şekli almış olabileceğini belirtiyor.

Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nden arkeolog Flavio Estrada ise bu hikayenin "tamamen uydurma" olduğunu söylüyor.

Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nden arkeolog Flavio Estrada ise bu hikayenin "tamamen uydurma" olduğunu söylüyor.

Peru Kültür Bakanlığı başta olmak üzere birçok yetkili, bu mumyaların insan yapımı olduğunu belirtiyor. Üç parmaklarıyla dikkat çeken bu mumyaların analiz edilen parmak izleri ise onların en azından 'oyuncak olmadığını' veya 'düşünülenden farklı bir maddeden' yapıldığını gösteriyor.

İlerleyen tarihlerde, bu konuya dair tartışmalar daha da alevlenecek gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
M.H.

E.T. bu. Nerde görsem tanırım😄

Bozkurt

En başından beri uydurma olduğu belli olan mumyanın bir de uydurma olduğu teyit edildiği halde hâlâ gtü başı insan değilmiş diye haberleştirmenin anlamı ne?