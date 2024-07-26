Uzaylı Mumyaların Parmak İzi Analizi Çıktı: 'İnsan Kökenli Olmadıkları' İddia Edildi

Peru Kültür Bakanlığı başta olmak üzere birçok yetkili, bu mumyaların insan yapımı olduğunu belirtiyor. Üç parmaklarıyla dikkat çeken bu mumyaların analiz edilen parmak izleri ise onların en azından 'oyuncak olmadığını' veya 'düşünülenden farklı bir maddeden' yapıldığını gösteriyor.

İlerleyen tarihlerde, bu konuya dair tartışmalar daha da alevlenecek gibi görünüyor.