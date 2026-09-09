Göz Çevresindeki Sarı Lekeler Tehlikeyi Haber Veriyor: Kalple İlişkisi Ortaya Çıktı
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Göz çevresinde zamanla oluşan soluk sarı renkli, hafif kabarık lekeler genellikle yalnızca kozmetik bir rahatsızlık olarak değerlendiriliyor. Ancak Atherosclerosis dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, ksantalazma adı verilen bu oluşumların kalp krizi, inme ve geçici iskemik atak riskine dair erken bir işaret olabileceğini ortaya koydu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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