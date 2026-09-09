Göz Çevresindeki Sarı Lekeler Tehlikeyi Haber Veriyor: Kalple İlişkisi Ortaya Çıktı

Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, ksantalazma teşhisi konmuş 17 bin 925 kişinin sağlık kayıtlarını, göz muayenesinden geçmiş ama bu lekelere sahip olmayan eşleştirilmiş bir kontrol grubuyla karşılaştırdı. Sonuçlara göre ksantalazması bulunan kişilerde kalp krizi geçirme oranı yüzde 1'e ulaşırken, kontrol grubunda bu oran yüzde 0,35'te kaldı. İlk yıl içinde inme riski ksantalazma grubunda yüzde 0,95, kontrol grubunda ise yüzde 0,30 olarak ölçüldü; geçici iskemik atak oranı da sırasıyla yüzde 0,60 ve yüzde 0,19 şeklinde kaydedildi. Beş ve on yıllık takiplerde iki grup arasındaki fark bir miktar azalsa da ksantalazması olan kişilerdeki risk belirgin şekilde yüksek kalmaya devam etti.

Bu lekelerin oluşum mekanizması da araştırmanın dikkat çekici yanlarından biri. Makrofaj adı verilen bağışıklık hücrelerinin kolesterol ve diğer yağlarla dolarak birikmesi sonucu ortaya çıkan ksantalazma, damarlarda yağ plaklarının birikmesiyle gelişen ateroskleroza, yani damar sertliğine çok benzer bir biyolojik süreç izliyor. Bu da göz çevresindeki görünür lekelerin, vücudun içinde sessizce ilerleyen bir sürecin dışa yansıması olabileceğini düşündürüyor.