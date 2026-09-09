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Göz Çevresindeki Sarı Lekeler Tehlikeyi Haber Veriyor: Kalple İlişkisi Ortaya Çıktı

Göz Çevresindeki Sarı Lekeler Tehlikeyi Haber Veriyor: Kalple İlişkisi Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 10:39
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Göz çevresinde zamanla oluşan soluk sarı renkli, hafif kabarık lekeler genellikle yalnızca kozmetik bir rahatsızlık olarak değerlendiriliyor. Ancak Atherosclerosis dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, ksantalazma adı verilen bu oluşumların kalp krizi, inme ve geçici iskemik atak riskine dair erken bir işaret olabileceğini ortaya koydu.

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17 Bin 925 Kişilik Veride Kalp Krizi Görülme Oranı İki Kattan Fazla Çıktı

17 Bin 925 Kişilik Veride Kalp Krizi Görülme Oranı İki Kattan Fazla Çıktı

Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, ksantalazma teşhisi konmuş 17 bin 925 kişinin sağlık kayıtlarını, göz muayenesinden geçmiş ama bu lekelere sahip olmayan eşleştirilmiş bir kontrol grubuyla karşılaştırdı. Sonuçlara göre ksantalazması bulunan kişilerde kalp krizi geçirme oranı yüzde 1'e ulaşırken, kontrol grubunda bu oran yüzde 0,35'te kaldı. İlk yıl içinde inme riski ksantalazma grubunda yüzde 0,95, kontrol grubunda ise yüzde 0,30 olarak ölçüldü; geçici iskemik atak oranı da sırasıyla yüzde 0,60 ve yüzde 0,19 şeklinde kaydedildi. Beş ve on yıllık takiplerde iki grup arasındaki fark bir miktar azalsa da ksantalazması olan kişilerdeki risk belirgin şekilde yüksek kalmaya devam etti.

Bu lekelerin oluşum mekanizması da araştırmanın dikkat çekici yanlarından biri. Makrofaj adı verilen bağışıklık hücrelerinin kolesterol ve diğer yağlarla dolarak birikmesi sonucu ortaya çıkan ksantalazma, damarlarda yağ plaklarının birikmesiyle gelişen ateroskleroza, yani damar sertliğine çok benzer bir biyolojik süreç izliyor. Bu da göz çevresindeki görünür lekelerin, vücudun içinde sessizce ilerleyen bir sürecin dışa yansıması olabileceğini düşündürüyor.

Kolesterol Değerleri Normal Olsa Bile Risk Devam Ediyor

Kolesterol Değerleri Normal Olsa Bile Risk Devam Ediyor

Araştırmanın belki de en dikkat çekici bulgusu, kanda kolesterol veya yağ seviyeleri tamamen normal çıkan ksantalazma hastalarında da kalp ve beyin damar krizi görülme oranının benzer şekilde yüksek kalması oldu. Bu durum, göz çevresindeki lekelerin yalnızca yüksek kolesterolün değil, henüz tam olarak tanımlanamamış başka sistemik risk faktörlerinin de bir göstergesi olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılar, ksantalazma şikayetiyle dermatolog veya göz doktoruna başvuran kişilerin bu durumu çoğunlukla yalnızca estetik bir sorun olarak gördüğünü, oysa bu hastaların fark edilmemiş bir kardiyovasküler risk taşıyabileceğini vurguluyor. 

Göz çevresindeki bu lekelerin zamanında fark edilmesi; yaşam tarzı değişiklikleri, tansiyon takibi ve gerektiğinde kolesterol düşürücü tedaviler gibi önleyici adımların vakit kaybetmeden devreye girmesine imkan tanıyabilir.

*Herhangi bir sağlık sorununuzda yetkili kişilere başvurmayı ihmal etmeyin.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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