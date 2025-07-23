Google Haritalar’da Yıllarca Görünen Ama Hiç Var Olmayan Kasaba: Argleton

Haritada köy ismiyle birlikte yerel tesisler, hava durumu ve hatta gayrimenkul bilgileri dahi yer alıyordu. Ancak bölgeye gidip koordinatları inceleyen herkes, karşısında sadece çamurlu bir tarla ve içinden geçen sıradan bir yürüyüş yolu buluyordu. Gerçek dünyada Argleton adında bir yer bulunmuyordu.

Üstelik birkaç yüz metre ilerisinde, gerçekten var olan Aughton isimli bir köy yer alıyordu. Bu benzerlik, yazım hatası ihtimalini güçlendiren ilk detaylardan biri oldu.