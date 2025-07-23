Google Haritalar’da Yıllarca Görünen Ama Hiç Var Olmayan Kasaba: Argleton
Google Haritalar'da görünen ancak gerçekte hiç var olmamış bir yer ismi yıllar önce dikkat çekti. İngiltere'nin Lancashire bölgesinde yer alan “Argleton” adlı bu sözde kasaba, fiziksel olarak haritadaki koordinasyonun karşılığında yalnızca boş bir tarlaya denk geliyordu. İlk kez 2008 yılında fark edilen bu durum, harita teknolojilerinde yaşanabilecek olası hatalara dair ilginç bir örnek oluşturdu.
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Argleton, Google Haritalar’da yıllarca L39 posta kodu bölgesinde, Ormskirk yakınlarında bir köy olarak gösterildi.
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Bu harita anomalisini ilk fark eden kişi, Edge Hill Üniversitesi’nde görev yapan Mike Nolan oldu.
Harita uzmanı Profesör Danny Dorling, Argleton’un ortaya çıkışına dair daha teknik bir bakış sundu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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