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Google Haritalar’da Yıllarca Görünen Ama Hiç Var Olmayan Kasaba: Argleton

Google Haritalar’da Yıllarca Görünen Ama Hiç Var Olmayan Kasaba: Argleton

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.07.2025 - 13:11

Google Haritalar'da görünen ancak gerçekte hiç var olmamış bir yer ismi yıllar önce dikkat çekti. İngiltere'nin Lancashire bölgesinde yer alan “Argleton” adlı bu sözde kasaba, fiziksel olarak haritadaki koordinasyonun karşılığında yalnızca boş bir tarlaya denk geliyordu. İlk kez 2008 yılında fark edilen bu durum, harita teknolojilerinde yaşanabilecek olası hatalara dair ilginç bir örnek oluşturdu.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Argleton, Google Haritalar’da yıllarca L39 posta kodu bölgesinde, Ormskirk yakınlarında bir köy olarak gösterildi.

Argleton, Google Haritalar’da yıllarca L39 posta kodu bölgesinde, Ormskirk yakınlarında bir köy olarak gösterildi.

Haritada köy ismiyle birlikte yerel tesisler, hava durumu ve hatta gayrimenkul bilgileri dahi yer alıyordu. Ancak bölgeye gidip koordinatları inceleyen herkes, karşısında sadece çamurlu bir tarla ve içinden geçen sıradan bir yürüyüş yolu buluyordu. Gerçek dünyada Argleton adında bir yer bulunmuyordu. 

Üstelik birkaç yüz metre ilerisinde, gerçekten var olan Aughton isimli bir köy yer alıyordu. Bu benzerlik, yazım hatası ihtimalini güçlendiren ilk detaylardan biri oldu.

Bu harita anomalisini ilk fark eden kişi, Edge Hill Üniversitesi’nde görev yapan Mike Nolan oldu.

Bu harita anomalisini ilk fark eden kişi, Edge Hill Üniversitesi’nde görev yapan Mike Nolan oldu.

Bölgeyi çocukluğundan beri tanıyan Nolan, bir gün Google Haritalar’da 'Argleton' adını görünce bunun bir hata olduğunu fark etti. “O bölgede büyüdüm ve bir gün haritada Argleton yazdığını fark ettim. Ama orası sadece köy salonuna ve oyun alanlarına yakın bir çiftlik tarlası. Belki de biri 'Aughton' yerine yanlışlıkla bu ismi girdi” diyerek durumu blogunda paylaşmıştı. 

Nolan’a göre bu büyük ihtimalle basit bir yazım hatasıydı ancak kamuoyunda daha farklı teorilerin ortaya atılmasına engel olamadı.

Harita uzmanı Profesör Danny Dorling, Argleton’un ortaya çıkışına dair daha teknik bir bakış sundu.

Harita uzmanı Profesör Danny Dorling, Argleton’un ortaya çıkışına dair daha teknik bir bakış sundu.

Bu tür durumların genellikle “paper town” yani hayali yer adı olarak haritalara kasıtlı şekilde eklendiğini belirten Dorling, bunun harita üreticilerinin telif koruma yöntemlerinden biri olabileceğini söyledi. Ancak Argleton örneğinde bunun kasıtlı yapıldığına dair herhangi bir net kanıt bulunmadığını da vurguladı.

Google ise bu tür hataların zaman zaman yaşanabileceğini ifade etti ve verilerin Hollanda merkezli Tele Atlas şirketinden alındığını belirtti. Tele Atlas yetkilileri ise bu yer adının veritabanlarına nasıl eklendiği konusunda net bir açıklama yapamadı. Argleton, hiçbir zaman var olmamış ama haritada yıllarca “varmış gibi” görünen, harita teknolojisinin belki de en ilginç hatalarından biri olarak kayıtlara geçti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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