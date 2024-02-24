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Göndermeli Sözleriyle Ayrılık Sonrası Sana Çok İyi Gelecek 13 Şarkı

etiket Göndermeli Sözleriyle Ayrılık Sonrası Sana Çok İyi Gelecek 13 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 18:01

Bazı ayrılıklardan sonra üzüntüyle ne yapacağımızı tam olarak bilemeyip saçmalayabiliyoruz. Bu gibi durumlarda en iyisi şarkılarla kendini ayakta tutmak. 

Bu şarkılar bizden sana gelsin!

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1. Britney Spears - Don't Go Knockin' on My Door

2. Billie Eilish - watch

3. Ashe - Moral of the Story

4. Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together

5. Selena Gomez - Lose You To Love Me

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6. Ariana Grande - thank u, next

7. Beyoncé - If I Were A Boy

8. Billie Eilish - Happier Than Ever

9. Justin Timberlake - Cry Me A River

10. Kelly Clarkson - Since U Been Gone

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11. Olivia Rodrigo - vampire

12. Gloria Gaynor - I Will Survive

13. P!nk - So What

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