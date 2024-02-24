Göndermeli Sözleriyle Ayrılık Sonrası Sana Çok İyi Gelecek 13 Şarkı
Göndermeli Sözleriyle Ayrılık Sonrası Sana Çok İyi Gelecek 13 Şarkı
Bazı ayrılıklardan sonra üzüntüyle ne yapacağımızı tam olarak bilemeyip saçmalayabiliyoruz. Bu gibi durumlarda en iyisi şarkılarla kendini ayakta tutmak.
Bu şarkılar bizden sana gelsin!
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1. Britney Spears - Don't Go Knockin' on My Door
2. Billie Eilish - watch
3. Ashe - Moral of the Story
4. Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together
5. Selena Gomez - Lose You To Love Me
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6. Ariana Grande - thank u, next
7. Beyoncé - If I Were A Boy
8. Billie Eilish - Happier Than Ever
9. Justin Timberlake - Cry Me A River
10. Kelly Clarkson - Since U Been Gone
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11. Olivia Rodrigo - vampire
12. Gloria Gaynor - I Will Survive
13. P!nk - So What
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