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Global Mizahşörlerden Prenses Gibi Hissettiren Eşyalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Global Mizahşörlerden Prenses Gibi Hissettiren Eşyalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.06.2026 - 17:34
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Eski adı Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım bugün kimler şakalarıyla güldürürken etkileşime doymuş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Güzel detay yakalamış.

Güzel detay yakalamış.
twitter.com

Yapmayan yoktur.

Biraz da global mizahşörler...

Biraz da global mizahşörler...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Bunu da bilirsin.

Bunu da bilirsin.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Helal sana!

Helal sana!
twitter.com

Ayrı bir havası var.

Ayrı bir havası var.
twitter.com

Kendi kendine mi konuşmuş?

Kendi kendine mi konuşmuş?
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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