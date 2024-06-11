Gişede Umduğunu Bulamayan Marvel Filmlerinin Yönetmenleri Yeni Nesil İzleyicileri Çok Sert Eleştirdi

'İzleyicilerin medya tüketme biçimi değişti. Şu anda çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Bir geçiş dönemindeyiz ve toplum ne tür hikayeler isteyeceğini henüz tam olarak bilmiyor. Belirli bir tarihte sinemaya gitmeye alışkın bir neslin devri geçiyor. Artık yeni nesil şimdi istiyorum deyip her şeyi aynı anda tüketmek istiyor. Sonra hemen başka bir şeye geçiyor' diyerek topu kuşak farkına attı.