Gişede Umduğunu Bulamayan Marvel Filmlerinin Yönetmenleri Yeni Nesil İzleyicileri Çok Sert Eleştirdi
Gişede Umduğunu Bulamayan Marvel Filmlerinin Yönetmenleri Yeni Nesil İzleyicileri Çok Sert Eleştirdi
Avengers: Endgame'in yönetmenleri Anthony Russo ve Joe Russo, Marvel filmlerinin popülerliğini kaybetmesini kuşak farkına bağladı. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hepimiz sinemada süper kahraman filmlerini izlemeyi severiz. Yedişen yetmişe herkes bu tür filmlerde hem aksiyona hem de eğlenceye doyar. Ama son dönemlerde bu filmlere olan rağbet epey bir azaldı.
'Iron Man' filmi 2008 yılında vizyona girdiğinden bu yana süper kahraman serisi gişede yaklaşık 30 milyar dolar kazandı. Ancak ardından gelen 'The Marvels', 'Eternals' ve 'Ant-Man ve Wasp: Quantumania' gibi bazı filmler gişede umduğunu bulamadı.
Disney+'ta yayınlanan Marvel dizileri de izleyenler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu ve çok izlenmedi. Bu da Marvel Sinematik Evreni'nin finansal açıdan epey zorlanmasına neden oldu. Pek çok analist bunu izleyenlerin "süper kahraman yorgunluğu" yaşadığı şeklinde yorumluyor.
Peki sorumlusu kim ya da neydi? Independent'ın haberine göre Marvel'ın 2019 yapımı gişe canavarı filmi Avengers: Endgame'in yönetmenleri Anthony Russo ve Joe Russo Marvel filmlerinin popülerliğini kaybetme nedeninin "kuşak farkı" olduğunu iddia ediyor.
Games Radar'a konuşan Russo ikilisi yaptıkları açıklamada,
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
bir şekilde haklılar. ne captain marvel ne eternaller ne ant man yeni nesilin tanıyıp bildiği kahramanlar değiller. ayrıca çok çekici de sayılmazlar.
ne alaka a.koym.. endgame 2019'da yayınlandı 5 senede nesil mi degişti? endgame'den sonra bir iki filmi hariç tutuyorum yaptıgınız projeler boktandı senaryol... Devamını Gör
Ya sizin hiç suçunuz yok... Paso woke culture dayayıp milletin bunu sevmesini istiyorlar. Arkadaş ben erkek-erkege dilli öpüşmeler görmek istemiyorum artık y... Devamını Gör