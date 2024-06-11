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Gişede Umduğunu Bulamayan Marvel Filmlerinin Yönetmenleri Yeni Nesil İzleyicileri Çok Sert Eleştirdi

Gişede Umduğunu Bulamayan Marvel Filmlerinin Yönetmenleri Yeni Nesil İzleyicileri Çok Sert Eleştirdi

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 14:00

Avengers: Endgame'in yönetmenleri Anthony Russo ve Joe Russo, Marvel filmlerinin popülerliğini kaybetmesini kuşak farkına bağladı. Detaylar içerikte!

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Hepimiz sinemada süper kahraman filmlerini izlemeyi severiz. Yedişen yetmişe herkes bu tür filmlerde hem aksiyona hem de eğlenceye doyar. Ama son dönemlerde bu filmlere olan rağbet epey bir azaldı.

Hepimiz sinemada süper kahraman filmlerini izlemeyi severiz. Yedişen yetmişe herkes bu tür filmlerde hem aksiyona hem de eğlenceye doyar. Ama son dönemlerde bu filmlere olan rağbet epey bir azaldı.

'Iron Man' filmi 2008 yılında vizyona girdiğinden bu yana süper kahraman serisi gişede yaklaşık 30 milyar dolar kazandı. Ancak ardından gelen 'The Marvels', 'Eternals' ve 'Ant-Man ve Wasp: Quantumania' gibi bazı filmler gişede umduğunu bulamadı.

'Iron Man' filmi 2008 yılında vizyona girdiğinden bu yana süper kahraman serisi gişede yaklaşık 30 milyar dolar kazandı. Ancak ardından gelen 'The Marvels', 'Eternals' ve 'Ant-Man ve Wasp: Quantumania' gibi bazı filmler gişede umduğunu bulamadı.

Disney+'ta yayınlanan Marvel dizileri de izleyenler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu ve çok izlenmedi. Bu da Marvel Sinematik Evreni'nin finansal açıdan epey zorlanmasına neden oldu. Pek çok analist bunu izleyenlerin "süper kahraman yorgunluğu" yaşadığı şeklinde yorumluyor.

Disney+'ta yayınlanan Marvel dizileri de izleyenler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu ve çok izlenmedi. Bu da Marvel Sinematik Evreni'nin finansal açıdan epey zorlanmasına neden oldu. Pek çok analist bunu izleyenlerin "süper kahraman yorgunluğu" yaşadığı şeklinde yorumluyor.

Peki sorumlusu kim ya da neydi? Independent'ın haberine göre Marvel'ın 2019 yapımı gişe canavarı filmi Avengers: Endgame'in yönetmenleri Anthony Russo ve Joe Russo Marvel filmlerinin popülerliğini kaybetme nedeninin "kuşak farkı" olduğunu iddia ediyor.

Peki sorumlusu kim ya da neydi? Independent'ın haberine göre Marvel'ın 2019 yapımı gişe canavarı filmi Avengers: Endgame'in yönetmenleri Anthony Russo ve Joe Russo Marvel filmlerinin popülerliğini kaybetme nedeninin "kuşak farkı" olduğunu iddia ediyor.

Games Radar'a konuşan Russo ikilisi yaptıkları açıklamada,

Games Radar'a konuşan Russo ikilisi yaptıkları açıklamada,

'İzleyicilerin medya tüketme biçimi değişti. Şu anda çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Bir geçiş dönemindeyiz ve toplum ne tür hikayeler isteyeceğini henüz tam olarak bilmiyor. Belirli bir tarihte sinemaya gitmeye alışkın bir neslin devri geçiyor. Artık yeni nesil şimdi istiyorum deyip her şeyi aynı anda tüketmek istiyor. Sonra hemen başka bir şeye geçiyor' diyerek topu kuşak farkına attı.

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ahmetpamukupaagl

bir şekilde haklılar. ne captain marvel ne eternaller ne ant man yeni nesilin tanıyıp bildiği kahramanlar değiller. ayrıca çok çekici de sayılmazlar.

King in the East

ne alaka a.koym.. endgame 2019'da yayınlandı 5 senede nesil mi degişti? endgame'den sonra bir iki filmi hariç tutuyorum yaptıgınız projeler boktandı senaryol... Devamını Gör

Asa

Ya sizin hiç suçunuz yok... Paso woke culture dayayıp milletin bunu sevmesini istiyorlar. Arkadaş ben erkek-erkege dilli öpüşmeler görmek istemiyorum artık y... Devamını Gör