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Giovanni van Bronckhorst Kimdir? Beşiktaş ile Anılan Giovanni van Bronckhorst Hangi Takımları Çalıştırdı?

Giovanni van Bronckhorst Kimdir? Beşiktaş ile Anılan Giovanni van Bronckhorst Hangi Takımları Çalıştırdı?

Kimdir Beşiktaş
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
04.01.2024 - 00:51

Teknik direktör arayışı içerisinde olan Beşiktaş ile anılan Giovanni van Bronckhorst, spor severlerin gündeminde yer alan isim oldu. Pek çok kişi Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un futbol kariyeri ve teknik direktörlük serüvenini araştırılmaya başladı. Peki, Giovanni Christiaan van Bronckhorst kimdir? Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst kaç yaşında ve nerelidir? 

İşte, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un futbol kariyeri...

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Giovanni van Bronckhorst Kimdir?

Giovanni van Bronckhorst Kimdir?

Giovanni van Bronckhorst, 5 Şubat 1975 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Bronckhorst, henüz 6 yaşında Rotterdam'da yerel bir amatör genç takım olan 'Linker Maas Oever'de forma giymeye başladı. Daha sonra Feyenoord'un gençlik akademisine katılan Bronckhorst, 1990 yılında 15 yaşındayken ilk imzasını atarak profesyonel futbol kariyerine başladı. 1993 yılında RKC Waalwijk takımında ilk lig maçına çıktı. 

Endonezya asıllı Hollandalı teknik direktör, futbol kariyerine orta saha oyuncusu olarak başladı. İlerleyen dönemlerde sol bek mevkine geçen Giovanni van Bronckhorst, 1996 ile 2010 yılları arasında Hollanda milli takımında forma giydi.

Eski milli futbolcu, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Hollanda milli takımı için 107 maça çıktı!

Eski milli futbolcu, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Hollanda milli takımı için 107 maça çıktı!

Futbol kariyeri boyunca, 3 kez FIFA Dünya Kupası'nda, 3 kez de Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giydi. 

  • 1998, 2006 ve 2010 yıllarında FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen Giovanni van Bronckhorst, usun süre Hollanda milli takımının kaptanlığını yaptı. 

  • 2000, 2004 ve 2008 yıllarında ise Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giydi.

Giovanni van Bronckhorst Hangi Takımlarda Oynadı?

Giovanni van Bronckhorst Hangi Takımlarda Oynadı?

Giovanni van Bronckhorst futbol kariyeri boyunca Feyenoord, Barcelona, Arsenal, Rangers ve RKC Waalwijk takımının formasını giydi. Futbol kariyeri boyunca 442 maçta forma giyen yetenekli sol bek Bronckhorst, 52 gole imza attı. 

  • 1993 - 1994 yıllarında: RKC Waalwijk

  • 1994 - 1998 yıllarında: Feyenoord

  • 1998 - 2001 yıllarında: Rangers

  • 2001 - 2004 yıllarında: Arsenal

  • 2003 - 2007 yıllarında: Barcelona

  • 2007 - 2010 yıllarında ise Feyenoord takımında forma giydi.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst Hangi Takımları Çalıştırdı?

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst Hangi Takımları Çalıştırdı?

Teknik direktörlük kariyerine 2010 yılında başlayan Giovanni van Bronckhorst, Hollanda U-21 takımında ve Feyenoord'da yardımcı antrenörlük yaptı. 

2015 yılında Feyenoord teknik direktörü oldu. Teknik direktör olarak görev yaptığı ilk yılda takımına KNVB Kupası kazandıran Bronckhorst, 2017 yılında ise klübüne 18 yıllık bir aradan sonra ilk kez Eredivisire şampiyonluğu kazandırdı. 2020 yılında Guangzhou R&F teknik direktörü olarak görev yaptıktan sonra 2021 yılında Rangers ile anlaşma imzaladı. 

Kasım 2021 tarihinde Rangers'ın teknik direktörü olan Giovanni van Bronckhorst, ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi Finali'ne ulaştı ve kulübüne İskoçya Kupası'nı kazandırdı.

Son günlerde Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı konuşuluyor.

Son günlerde Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı konuşuluyor.

İddialara göre Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı. 👇

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