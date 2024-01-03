Giovanni van Bronckhorst Kimdir? Beşiktaş ile Anılan Giovanni van Bronckhorst Hangi Takımları Çalıştırdı?

Teknik direktörlük kariyerine 2010 yılında başlayan Giovanni van Bronckhorst, Hollanda U-21 takımında ve Feyenoord'da yardımcı antrenörlük yaptı.

2015 yılında Feyenoord teknik direktörü oldu. Teknik direktör olarak görev yaptığı ilk yılda takımına KNVB Kupası kazandıran Bronckhorst, 2017 yılında ise klübüne 18 yıllık bir aradan sonra ilk kez Eredivisire şampiyonluğu kazandırdı. 2020 yılında Guangzhou R&F teknik direktörü olarak görev yaptıktan sonra 2021 yılında Rangers ile anlaşma imzaladı.

Kasım 2021 tarihinde Rangers'ın teknik direktörü olan Giovanni van Bronckhorst, ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi Finali'ne ulaştı ve kulübüne İskoçya Kupası'nı kazandırdı.