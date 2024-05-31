Jose Mourinho Kimdir? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Hangi Takımları Çalıştırdı?

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran başarılı teknik isimler arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde kupa kaldıran Mourinho, İngiliz basını tarafından 'Özel Olan' olarak adlandırılıyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun kim olduğu futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki Jose Mourinho kimdir? Ünlü teknik direktör Jose Mourinho nereli, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

İşte detaylar...