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Jose Mourinho Kimdir? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Hangi Takımları Çalıştırdı?

Jose Mourinho Kimdir? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Hangi Takımları Çalıştırdı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.05.2024 - 11:18 Son Güncelleme: 31.05.2024 - 11:21

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran başarılı teknik isimler arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde kupa kaldıran Mourinho, İngiliz basını tarafından 'Özel Olan' olarak adlandırılıyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun kim olduğu futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki Jose Mourinho kimdir? Ünlü teknik direktör Jose Mourinho nereli, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

İşte detaylar...

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Jose Mourinho Kimdir?

Jose Mourinho Maç

Tam adı Jose Mario dos Santos Mourinho Felix olan, 'Jose Mourinho' Setubal, 26 Ocak 1963 tarihinde Portekiz'in Lizbon bölgesine bağlı Setubal'da dünyaya geldi. Mourinho, Lizbon Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Akademisi'nde 5 yıllık eğitimini tamamlayarak beden eğitimi diploması aldı.

Jose Mourinho, İngiliz basını tarafından 'The Special One' (Özel Olan) olarak adlandırılıyor ve gelmiş geçmiş en donanımlı teknik direktörler arasında görülüyor. 61 yaşındaki teknik adam, efsane kaleci Félix Mourinho'nun oğlu.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Futbol Kariyeri

Jose Mourinho yaş

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, futbol hayatına 1980 yılında Protekiz takımlarından Rio Ave'de forma giyerek başladı. 

Orta saha pozisyonunda uzun süre yeşil sahalarda yer alan Mourinho, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupa kaldıran ilk teknik adam oldu.

Jose Mourinho Hangi Takımlarda Forma Giydi?

Jose Mourinho UEFA Avrupa Konferans Ligi

  • 1980-1982: Rio Ave

  • 1982-1983: Belenenses

  • 1983-1985: Sesimbra

  • 1985-1987: Comercio

Jose Mourinho Hangi Takımları Çalıştırdı?

Jose Mourinho basın toplantısı

  • 1992-1993: Sporting (yardımcı antrenör)

  • 1993-1996: Porto (yardımcı antrenör)

  • 1996-2000: Barcelona (yardımcı antrenör)

  • 2000: Benfica

  • 2001-2002: Leiria

  • 2002-2004: Porto

  • 2004-2007: Chelsea

  • 2008-2010: Inter

  • 2010-2013: Real Madrid

  • 2013-2015: Chelsea

  • 2016-2018: Manchester United

  • 2019-2021: Tottenham Hotspur

  • 2021-2024: Roma

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