Karizmanın Sözlükteki Karşılığı Jose Mourinho'dan Futbol ve Hayata Dair 17 Söz
Karizmanın Sözlükteki Karşılığı Jose Mourinho'dan Futbol ve Hayata Dair 17 Söz
Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde kupa kaldıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, İngiliz basını tarafından 'The Special One' (Özel Olan) olarak adlandırılıyor. Şimdilerde ünlü teknik adamın yaptığı açıklamalar da merak ediliyor. Biz de sizin için Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğu açıklanan Jose Mourinho'nun söylediği 17 ilginç sözü derledik.
İşte, detaylar...
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Dünyaca ünlü teknik direktör daha önce aldığı kötü sonuç neticesinde basın mensuplarının, "Baskı altında mısınız?" sorusuna "Hayır değilim, bence mülteciler büyük baskı altında." diyerek cevap vererek dikkatleri üzerine çekmişti!
1. Günde 15 saat çalışıp ayda birkaç yüz Euro kazanarak evine dönen baba yorgun olur. Biz değil.
2. Eğer işimin kolay olmasını isteseydim Porto’da kalırdım... Güzel mavi bir koltuk, Şampiyonlar Ligi kupası, Tanrı ve Tanrı’dan sonra ben…
3. Hayır değilim, bence mülteciler büyük baskı altında.
4. Peki karım kaçıncı sırada? En kötü ihtimalle 8. olmalı.
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5. Dünyanın en iyi teknik direktörü ben değilim ama benden de iyisi yok.
6. Ben Jose Mourinho’yum ve değişmem… Kalitem, defolarımla birlikte gelir.
7. Eğer hayatım hakkında bir film yaparlarsa bence beni George Clooney oynamalı… Eşim de böyle düşünüyor.
8. Omletin kalitesi yumurtalara bağlıdır. Bazı yumurtalar diğerlerinden daha pahalıdır ama omleti daha güzel olur. Markette birinci sınıf yumurta varken alamıyorsan problem vardır.
9. Çocuk bakıcılığı yapmaktan başka bir işe yaramıyor. O çocuk bakıyor, ben kupa kazanıyorum.
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10. Kuş gribinden daha çok korkuyorum. Hayatla karşılaştırılınca futbol nedir ki?
11. Jokey olmak için önce at mı olmak gerekir?
12. Kazanmayı alışkanlık edenler kaybetmeyi bilmez. Ben bundan önce kaybettim ben kaybetmeyi biliyorum kaybetme sırası şimdi onlarda.
13. Ben bir teknik direktörüm. Harry Potter değil. Harry büyücüdür. Ama gerçekte büyü diye bir şey yoktur. Büyü düş, futbol ise gerçektir.
14. Normal şartlar altında Porto şampiyon olacaktır; anormal şartlar altında Porto yine şampiyon olacaktır.
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15. Barcelona, muhteşem tiyatrolarıyla bir kültür kenti. Messi de burada artistliği iyi öğrenmiş.
16. Öncelikle 7 değil, reklamlar dahil 10 küsür milyon kazanıyorum, iyi bir gazeteci ol ve işini iyi yap, sonra soru sor. Başka sorusu olan?
17. Lütfen küstah olduğumu düşünmeyin ama ben Avrupa Şampiyonu’yum ve özel biriyim.
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