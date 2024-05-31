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Karizmanın Sözlükteki Karşılığı Jose Mourinho'dan Futbol ve Hayata Dair 17 Söz

Karizmanın Sözlükteki Karşılığı Jose Mourinho'dan Futbol ve Hayata Dair 17 Söz

sahte siyah
sahte siyah - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 11:30 Son Güncelleme: 31.05.2024 - 11:40

Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde kupa kaldıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, İngiliz basını tarafından 'The Special One' (Özel Olan) olarak adlandırılıyor. Şimdilerde ünlü teknik adamın yaptığı açıklamalar da merak ediliyor. Biz de sizin için Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğu açıklanan Jose Mourinho'nun söylediği 17 ilginç sözü derledik. 

İşte, detaylar...

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Dünyaca ünlü teknik direktör daha önce aldığı kötü sonuç neticesinde basın mensuplarının, "Baskı altında mısınız?" sorusuna "Hayır değilim, bence mülteciler büyük baskı altında." diyerek cevap vererek dikkatleri üzerine çekmişti!

Dünyaca ünlü teknik direktör daha önce aldığı kötü sonuç neticesinde basın mensuplarının, "Baskı altında mısınız?" sorusuna "Hayır değilim, bence mülteciler büyük baskı altında." diyerek cevap vererek dikkatleri üzerine çekmişti!

1. Günde 15 saat çalışıp ayda birkaç yüz Euro kazanarak evine dönen baba yorgun olur. Biz değil.

1. Günde 15 saat çalışıp ayda birkaç yüz Euro kazanarak evine dönen baba yorgun olur. Biz değil.

Takımda yorgunluk mu var sorusuna verdiği cevap

2. Eğer işimin kolay olmasını isteseydim Porto’da kalırdım... Güzel mavi bir koltuk, Şampiyonlar Ligi kupası, Tanrı ve Tanrı’dan sonra ben…

2. Eğer işimin kolay olmasını isteseydim Porto’da kalırdım... Güzel mavi bir koltuk, Şampiyonlar Ligi kupası, Tanrı ve Tanrı’dan sonra ben…

Porto'yla Şampiyonlar Ligi'nin kazanıp Chelsea'ye geldiğinde işinin ne kadar zor olduğunun hatırlatılması üzerine

3. Hayır değilim, bence mülteciler büyük baskı altında.

3. Hayır değilim, bence mülteciler büyük baskı altında.

Chelsea'de sezona kötü başlayıp baskı altında mısınız diye sorulunca

4. Peki karım kaçıncı sırada? En kötü ihtimalle 8. olmalı.

4. Peki karım kaçıncı sırada? En kötü ihtimalle 8. olmalı.

Dünyadaki en etkili 9. kişi seçildiği söylendiğinde verdiği cevap

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5. Dünyanın en iyi teknik direktörü ben değilim ama benden de iyisi yok.

5. Dünyanın en iyi teknik direktörü ben değilim ama benden de iyisi yok.

6. Ben Jose Mourinho’yum ve değişmem… Kalitem, defolarımla birlikte gelir.

6. Ben Jose Mourinho’yum ve değişmem… Kalitem, defolarımla birlikte gelir.

7. Eğer hayatım hakkında bir film yaparlarsa bence beni George Clooney oynamalı… Eşim de böyle düşünüyor.

7. Eğer hayatım hakkında bir film yaparlarsa bence beni George Clooney oynamalı… Eşim de böyle düşünüyor.

8. Omletin kalitesi yumurtalara bağlıdır. Bazı yumurtalar diğerlerinden daha pahalıdır ama omleti daha güzel olur. Markette birinci sınıf yumurta varken alamıyorsan problem vardır.

8. Omletin kalitesi yumurtalara bağlıdır. Bazı yumurtalar diğerlerinden daha pahalıdır ama omleti daha güzel olur. Markette birinci sınıf yumurta varken alamıyorsan problem vardır.

İstediği transferleri yapmayan kulüp sahibi Roman Abramovic için

9. Çocuk bakıcılığı yapmaktan başka bir işe yaramıyor. O çocuk bakıyor, ben kupa kazanıyorum.

9. Çocuk bakıcılığı yapmaktan başka bir işe yaramıyor. O çocuk bakıyor, ben kupa kazanıyorum.

Genç oyunculardan kurulu takımı için Arsene Wenger'e

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10. Kuş gribinden daha çok korkuyorum. Hayatla karşılaştırılınca futbol nedir ki?

10. Kuş gribinden daha çok korkuyorum. Hayatla karşılaştırılınca futbol nedir ki?

Kuş gribinin yaygın olduğu dönemde Chelsea'deki geleceğiniz için korkuyor musunuz soorusuna verdiği cevap.

11. Jokey olmak için önce at mı olmak gerekir?

11. Jokey olmak için önce at mı olmak gerekir?

Mihajlovic'in Mourinho ile futbol konuşmam, futbol oynamamış birinin bazı şeyleri anlamasını beklememek lazım demesi üzerine Sacchi'den esinlenerek

12. Kazanmayı alışkanlık edenler kaybetmeyi bilmez. Ben bundan önce kaybettim ben kaybetmeyi biliyorum kaybetme sırası şimdi onlarda.

12. Kazanmayı alışkanlık edenler kaybetmeyi bilmez. Ben bundan önce kaybettim ben kaybetmeyi biliyorum kaybetme sırası şimdi onlarda.

13. Ben bir teknik direktörüm. Harry Potter değil. Harry büyücüdür. Ama gerçekte büyü diye bir şey yoktur. Büyü düş, futbol ise gerçektir.

13. Ben bir teknik direktörüm. Harry Potter değil. Harry büyücüdür. Ama gerçekte büyü diye bir şey yoktur. Büyü düş, futbol ise gerçektir.

Real Madrid'in başına geçince kısa sürede başarı istenmesi üzerine

14. Normal şartlar altında Porto şampiyon olacaktır; anormal şartlar altında Porto yine şampiyon olacaktır.

14. Normal şartlar altında Porto şampiyon olacaktır; anormal şartlar altında Porto yine şampiyon olacaktır.

Porto'nun başndayken...

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15. Barcelona, muhteşem tiyatrolarıyla bir kültür kenti. Messi de burada artistliği iyi öğrenmiş.

15. Barcelona, muhteşem tiyatrolarıyla bir kültür kenti. Messi de burada artistliği iyi öğrenmiş.

Chelsea'nin başında Barcelona'ya yenildikleri maçta kendisini yere atarak oyuncusuna kırmızı kart gösterten Messi için

16. Öncelikle 7 değil, reklamlar dahil 10 küsür milyon kazanıyorum, iyi bir gazeteci ol ve işini iyi yap, sonra soru sor. Başka sorusu olan?

16. Öncelikle 7 değil, reklamlar dahil 10 küsür milyon kazanıyorum, iyi bir gazeteci ol ve işini iyi yap, sonra soru sor. Başka sorusu olan?

Yılda 7 milyon euro kazanıyorsunuz, bu rakama karşılık başarılı olduğunuzu söylemek zor, ne söyleyeceksiniz?

17. Lütfen küstah olduğumu düşünmeyin ama ben Avrupa Şampiyonu’yum ve özel biriyim.

17. Lütfen küstah olduğumu düşünmeyin ama ben Avrupa Şampiyonu’yum ve özel biriyim.

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