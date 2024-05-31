Karizmanın Sözlükteki Karşılığı Jose Mourinho'dan Futbol ve Hayata Dair 17 Söz

Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde kupa kaldıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, İngiliz basını tarafından 'The Special One' (Özel Olan) olarak adlandırılıyor. Şimdilerde ünlü teknik adamın yaptığı açıklamalar da merak ediliyor. Biz de sizin için Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğu açıklanan Jose Mourinho'nun söylediği 17 ilginç sözü derledik.

İşte, detaylar...