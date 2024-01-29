Gigi Hadid Bir Markanın Defilesinde Boy Gösterince Süpermodel'e "Yaşlı Duruyor, Çökmüş" Yorumları Yapıldı
Gigi Hadid Bir Markanın Defilesinde Boy Gösterince Süpermodel'e "Yaşlı Duruyor, Çökmüş" Yorumları Yapıldı
Gigi Hadid bir defilede ünlü bir marka için podyumda boy gösterdi. Dünyanın en çok tanınan ve reklam değeri olan mankenlerinden biri olan süpermodele birçok yorum geldi. Detaylar içeriğimizde👇
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Ünlü süpermodel kardeşler Bella Hadid ve Gigi Hadid'i tanımayan sanıyoruz ki yoktur. Kendileri modellik sektörünün en bilinen ve istenen isimlerinden.
Hamileliğinde de kameralara verdiği pozlarla ilgi odağı olan güzel model Zayn Malik ile yaşadığı aşktan ve ayrılıklarından sonra da gündemde bayağı bir kalmıştı.
Ünlü şarkıcı ile ayrılığından sonra bir süredir kameralardan uzak ilişki yaşayan Gigi Hadid ve aktör sevgilisi geçtiğimiz günlerde ilk defa el ele görülmüştü.
Tüm dünyanın tanıdığı modellerden olan Hadid yıllardır markaların ve reklamların en çok tercih edilen isimlerinden biri. Bugün ünlü bir markanın defilesine katılan ünlü model podyumda boy gösterdi.
Süpermodele birçok yorum geldi. Gelin tepkilere birlikte bakalım👇
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