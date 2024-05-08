Gibi'nin 5. Sezonuyla İlgili Hayranlarını Sevindirecek Bir İddia Ortaya Atıldı!
Gibi'nin 5. Sezonuyla İlgili Hayranlarını Sevindirecek Bir İddia Ortaya Atıldı!
Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın rol aldığı Gibi 5. sezonuyla kahkahaya boğmaya devam ediyor. Her sezonu 10 bölümden oluşan diziyle ilgili Yekta Kopan'dan şaşırtan bir iddia geldi.
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Her bölümüne ve hatta her repliğine ayrı yükseldiğimiz Gibi, 5. sezonuyla da kahkahaya boğmaya devam ediyor.
Yılgın bir hoşgörüyle benimsediğimiz dizide Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un birbirinden absürt maceralarına tanık olmak hepimize ayrı bir keyif veriyor.
Her sezon 10 bölüm sürse de elbette izlerken o da yetmiyor ve daha fazlasını istiyoruz!
Sanki sesimiz duyulmuşçasına Yekta Kopan'dan son sezonun 13 bölüm olacağına dair bir iddia geldi!
Her ne kadar yapım ekibinden bir açıklama gelmese de bu iddia bile bizi heyecanlandırdı doğrusu!
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