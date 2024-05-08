Gibi'nin 5. Sezonuyla İlgili Hayranlarını Sevindirecek Bir İddia Ortaya Atıldı!

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın rol aldığı Gibi 5. sezonuyla kahkahaya boğmaya devam ediyor. Her sezonu 10 bölümden oluşan diziyle ilgili Yekta Kopan'dan şaşırtan bir iddia geldi.