Gezilecek Yerler Listesi Güncellendi: Muhtemelen Varlığından Bihaber Olduğunuz Muhteşem Yerler
Gezilecek Yerler Listesi Güncellendi: Muhtemelen Varlığından Bihaber Olduğunuz Muhteşem Yerler
Kaynak: https://x.com/othingstodo_com/status/...
Seyehat defterinize ekleyeceğiniz dünya üzerindeki az bilinen görkemli yerleri derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. Ürdün, Petra'daki "Işık Tüneli"
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2. Valensole, Fransa'da lavanta tarlaları.
3. Ik Kil Cenote, Meksika.
4. Kaliforniya'daki boyalı kum tepeleri.
5. Çin'deki Tianmen Dağı.
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6. Hırvatistan'daki Dünyanın Gözü.
7. Canyon de Chelly, Arizona.
8. Yeni Zelanda'daki Glowworm Mağaraları.
9. Moritanya'da bulunan ve Richat Yapısı olarak da bilinen Sahra'nın Gözü.
10. Peru'daki Vinicunca olarak da bilinen Gökkuşağı Dağları.
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11. "Okyanusun üzerindeki göl" olarak bilinen Faroe Adaları'ndaki Sørvágsvatn.
12. Ejderha Kanı Ağacı sadece Sokotra Adası'nda yetişen eski bir bitkidir.
13. Batı Avustralya'daki Pembe Tuz göllerinin zıt renkleri.
14. Brezilya'daki Lençóis Maranhenses Ulusal Parkı.
15. Bonus: Pamukkale, Türkiye.
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