Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Gezilecek Yerler Listesi Güncellendi: Muhtemelen Varlığından Bihaber Olduğunuz Muhteşem Yerler

Gezilecek Yerler Listesi Güncellendi: Muhtemelen Varlığından Bihaber Olduğunuz Muhteşem Yerler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 09:01

Seyehat defterinize ekleyeceğiniz dünya üzerindeki az bilinen görkemli yerleri derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇

Kaynak

Kaynak: https://x.com/othingstodo_com/status/...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Ürdün, Petra'daki "Işık Tüneli"

1. Ürdün, Petra'daki "Işık Tüneli"

'Işık Tüneli' antik kentin girişini çarpıcı bir şekilde aydınlatan nefes kesici bir doğal kaya oluşumudur.

2. Valensole, Fransa'da lavanta tarlaları.

2. Valensole, Fransa'da lavanta tarlaları.

Canlı mor çiçeklerin açtığı bu alan, pitoresk bir manzara, aromatik bir hava sunmakta ve popüler bir turistik cazibe merkezi olarak hizmet vermektedir.

3. Ik Kil Cenote, Meksika.

3. Ik Kil Cenote, Meksika.

Yemyeşil bitki örtüsüyle çevrili ve yüzmek için erişilebilir kristal berraklığında suları olan çarpıcı bir doğal düdendir.

4. Kaliforniya'daki boyalı kum tepeleri.

4. Kaliforniya'daki boyalı kum tepeleri.

Volkanik faaliyetlerin yarattığı kırmızı, turuncu ve morun canlı tonlarını sergileyerek bir manzara harikası sunar.

5. Çin'deki Tianmen Dağı.

5. Çin'deki Tianmen Dağı.

Bu dağda devasa bir doğal kemer olan ünlü 'Cennetin Kapısı' bulunmaktadır. Ayıca muhteşem manzaralar sunan heyecan verici bir cam gökyüzü geçidi bulunmaktadır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Hırvatistan'daki Dünyanın Gözü.

6. Hırvatistan'daki Dünyanın Gözü.

Cetina Nehri'ni besleyen, gözbebeğini andıran koyu mavi ve turkuaz sularıyla büyüleyici bir karstik kaynaktır.

7. Canyon de Chelly, Arizona.

7. Canyon de Chelly, Arizona.

Dramatik kırmızı kaya oluşumları ve Kızılderili tarihi açısından zengin antik uçurum konutları içeren çarpıcı bir ulusal anıttır.

8. Yeni Zelanda'daki Glowworm Mağaraları.

8. Yeni Zelanda'daki Glowworm Mağaraları.

Yıldızlı bir gece etkisi yaratan binlerce biyolüminesan ateş böceği tarafından aydınlatılan büyülü bir yeraltı harikasıdır.

9. Moritanya'da bulunan ve Richat Yapısı olarak da bilinen Sahra'nın Gözü.

9. Moritanya'da bulunan ve Richat Yapısı olarak da bilinen Sahra'nın Gözü.

Uzaydan görülebilen dev bir göze benzeyen çarpıcı bir jeolojik oluşumdur.

10. Peru'daki Vinicunca olarak da bilinen Gökkuşağı Dağları.

10. Peru'daki Vinicunca olarak da bilinen Gökkuşağı Dağları.

Binlerce yıl boyunca maden yataklarının oluşturduğu canlı, çok renkli şeritleriyle ünlüdür.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. "Okyanusun üzerindeki göl" olarak bilinen Faroe Adaları'ndaki Sørvágsvatn.

11. "Okyanusun üzerindeki göl" olarak bilinen Faroe Adaları'ndaki Sørvágsvatn.

12. Ejderha Kanı Ağacı sadece Sokotra Adası'nda yetişen eski bir bitkidir.

12. Ejderha Kanı Ağacı sadece Sokotra Adası'nda yetişen eski bir bitkidir.

13. Batı Avustralya'daki Pembe Tuz göllerinin zıt renkleri.

13. Batı Avustralya'daki Pembe Tuz göllerinin zıt renkleri.

14. Brezilya'daki Lençóis Maranhenses Ulusal Parkı.

14. Brezilya'daki Lençóis Maranhenses Ulusal Parkı.

Olağanüstü bir çöl vahasını andıran, mevsimsel yağmur suyu lagünleriyle bezeli geniş, dalgalı kum tepeleriyle tanınır.

15. Bonus: Pamukkale, Türkiye.

15. Bonus: Pamukkale, Türkiye.

Tabii ki de bu listenin en gözdelerinden biri bizim ülkemizde. Sanki başka bir dünyaya aitmiş gibi duran bu yer, muazzam manzarası ile çarpıcı beyaz traverten terasları ve termal havuzlarıyla ünlüdür.

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın