Tarihte Yapılması Planlanan Ancak Yarım Kalan Ünlü Anıt Binaları
Tarihte Yapılması Planlanan Ancak Yarım Kalan Ünlü Anıt Binaları
Kaynak: https://twitter.com/Culture_Crit/stat...
Tarihte yapılması planlanan ancak sayısız sebepler yüzünden tarihin tozlu sayfaları arasına gömülmüş muazzam yapıları derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. Moskova'nın Sovyetler Sarayı.
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2. Paris'in Zafer Fili.
Ancak bu devasa heykel aslında Napolyon tarafından ileri bir tarihte tasarlandıktan sonra tekrardan inşa edilmiştir.
3. Chicago'nun The Illinois gökdeleni.
4. Washington, D.C yapılması istenen Lincoln Anıtı.
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Diğer önerisi ise her iki yanında klasik portikolar bulunan bir Mısır piramidiydi. Planlar reddedildi, ancak Pope, Jefferson Anıtı gibi DC'nin Greko-Romen harikalarının çoğunu yaratmaya devam etti.
5. New York'un gözdesi otel.
6. Londra'nın Thames Rıhtımı fikri.
7. Newton'un Anıt Mezarı.
Kubbedeki küçük delikler gündüzleri yıldızlı bir gökyüzü etkisi yaratacaktı. Geceleri ise iç mekan aydınlatması dış cepheden parlayacaktı.
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