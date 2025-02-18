Geride Bıraktığımız Hafta Spor Gündemini Ne Kadar Yakından Takip Ettin?
Geride Bıraktığımız Hafta Spor Gündemini Ne Kadar Yakından Takip Ettin?
Geçtiğimiz hafta yine yoğun bir spor gündemini geride bıraktık. Sosyal medyada, yazılı basında, TV'de gördüklerimizden ne kadarı akılda kaldı hep birlikte bakalım. Yoğun gündeme yetişmek kolay değildi belki ama spor gurmeleri bir şekilde işin içinden çıkacaktır. 10 soruluk testimizde kaç doğru yaptınız yorumlara yazmayı unutmayın! Testimiz başlıyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ole Gunnar Solskjaer, taraftarına Beşiktaşlıların hangi sözüyle seslendi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pierluigi Collina, futbola dair hangi kural önerisini getirdi?
Oynadığı oyunda 11.345 saat süre geçirerek kariyeri neden bu durumda diye soranlara ipucu veren Neymar hangi oyunu oynuyormuş?
Alanyaspor forması giyen Hwang Ui-jo ülkesi Güney Kore'de hangi suçtan ceza aldı?
Çok sert bir açıklama yapması beklenen Ali Koç, Mertens'le ilgili hangi şaşırtıcı açıklamayı yaptı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
All-Star'daki gururumuz Alperen Şengün neden 28 numarayı tercih ediyor?
Peki Alperen Şengün için All-Star gecesinde Shaq hangi övgü dolu sözü söyledi?
Mesut Özil, sorulan bir soru üzerine Türk hakemleriyle ilgili hangi sözü söyledi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın