Gerçekten de Yaşlanmışız: Yayınlanmasının Üzerinden 10 Sene Geçtiğine İnanamayacağın 12 Şarkı
Gerçekten de Yaşlanmışız: Yayınlanmasının Üzerinden 10 Sene Geçtiğine İnanamayacağın 12 Şarkı
Bu listemizdeki her şarkının size 'Zaman bu kadar hızlı geçiyor mu yaa?' dedirteceğine eminiz! Gelin 2013'te hepimizin dinlemeye doyamadığı, yayınlanmasının üstünden 10 yıl geçmiş şarkılara göz atalım!
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1. Macklemore & Ryan Lewis - Thrift Shop
2. Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I., Pharrell
3. Baauer - Harlem Shake
4. P!nk - Just Give Me A Reason ft. Nate Ruess
5. Katy Perry - Roar
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6. Daft Punk - Get Lucky ft. Pharrell Williams, Nile Rodgers
7. Lorde - Royals
8. Taylor Swift - I Knew You Were Trouble
9. Miley Cyrus - Wrecking Ball
10. Avicii - Wake Me Up
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11. Anna Kendrick - Cups (Pitch Perfect’s “When I’m Gone”)
12. Rihanna - Diamonds
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