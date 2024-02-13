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Gerçekten de Yaşlanmışız: Yayınlanmasının Üzerinden 10 Sene Geçtiğine İnanamayacağın 12 Şarkı

etiket Gerçekten de Yaşlanmışız: Yayınlanmasının Üzerinden 10 Sene Geçtiğine İnanamayacağın 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 18:16

Bu listemizdeki her şarkının size 'Zaman bu kadar hızlı geçiyor mu yaa?' dedirteceğine eminiz! Gelin 2013'te hepimizin dinlemeye doyamadığı, yayınlanmasının üstünden 10 yıl geçmiş şarkılara göz atalım!

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1. Macklemore & Ryan Lewis - Thrift Shop

2. Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I., Pharrell

3. Baauer - Harlem Shake

4. P!nk - Just Give Me A Reason ft. Nate Ruess

5. Katy Perry - Roar

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6. Daft Punk - Get Lucky ft. Pharrell Williams, Nile Rodgers

7. Lorde - Royals

8. Taylor Swift - I Knew You Were Trouble

9. Miley Cyrus - Wrecking Ball

10. Avicii - Wake Me Up

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11. Anna Kendrick - Cups (Pitch Perfect’s “When I’m Gone”)

12. Rihanna - Diamonds

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