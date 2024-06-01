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Gerçek Hayatta Şahit Oldukları En Utanç Verici Anları Anlatarak Hepimizi Kahkahalara Boğan 12 Kişi

Gerçek Hayatta Şahit Oldukları En Utanç Verici Anları Anlatarak Hepimizi Kahkahalara Boğan 12 Kişi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 12:01

Bugünkü içeriğimizde, insanların gerçek hayatta şahit oldukları en utanç verici 12 anı paylaşıyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer anlar geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bir adam stadyumda maçın ortasında sevgilisine evlilik teklifi etti ve reddedilişini bütün stadyum izledi."

1. "Bir adam stadyumda maçın ortasında sevgilisine evlilik teklifi etti ve reddedilişini bütün stadyum izledi."

2. "Sırf garson yanlış kahve getirdi diye büyük olay çıkartmışlardı."

2. "Sırf garson yanlış kahve getirdi diye büyük olay çıkartmışlardı."

'Sadece bir kahve üzerine bir insan nasıl bu kadar kızabilir anlamıyorum.'

3. "Beraber temizlik yaptığımız kadın sırf üşeniyor diye kendi pisliğini benim tarafıma iterdi."

3. "Beraber temizlik yaptığımız kadın sırf üşeniyor diye kendi pisliğini benim tarafıma iterdi."

'Ben de bu hareketinden sıkılıp geri ittim diye bana bağırmıştı.'

4. "40 yaşındaki bir adam Burger King'teki siparişi yavaş geliyor diye 16 yaşındaki kasiyere bağırmaya başlamıştı."

4. "40 yaşındaki bir adam Burger King'teki siparişi yavaş geliyor diye 16 yaşındaki kasiyere bağırmaya başlamıştı."

5. "Yolun ortasında TikTok dansı yapan birisine denk geldim..."

5. "Yolun ortasında TikTok dansı yapan birisine denk geldim..."
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6. "Havuzun ortasında bacak kıllarını kesen bir kadına denk gelmiştim."

6. "Havuzun ortasında bacak kıllarını kesen bir kadına denk gelmiştim."

'Hemen ötede insanlar yüzüyordu.'

7. "Birisi ev partisinin ortasında yere oturmuş ağlayarak telefonda kızın geri dönmesi için yalvarıyordu."

7. "Birisi ev partisinin ortasında yere oturmuş ağlayarak telefonda kızın geri dönmesi için yalvarıyordu."

8. "Anime figürü alacak parası olmadığı için küçük bir çocuk gibi ağlayan bir arkadaşım olmuştu..."

8. "Anime figürü alacak parası olmadığı için küçük bir çocuk gibi ağlayan bir arkadaşım olmuştu..."

'Çok iyi çocuk ama ona karşı saygım her geçen gün ölüyor.'

9. "Yaşlı bir amca ile aynı yerde çalışıyorduk."

9. "Yaşlı bir amca ile aynı yerde çalışıyorduk."

'Çocuklarla konuşmayı çok seviyordu ve bir gün öğle yemeğindeyken bir ailenin çocuğu ile konuşmayı denedi. Çocuğa 3 kez falan seslendi ama çocuk umursamamaya devam etti. Sonunda ondan sessiz olmasını rica ettim.'

10. "Konserde birisi sahneye tırmanmaya çalıştı ve başarısız olup yakalanınca güvenlik tarafından dışarı atıldı."

10. "Konserde birisi sahneye tırmanmaya çalıştı ve başarısız olup yakalanınca güvenlik tarafından dışarı atıldı."
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11. "Kolejimdeki bir adam, yanındaki bir kadına pantolonlarını hiçbir zaman yıkamaman gerektiğini anlatıyordu..."

11. "Kolejimdeki bir adam, yanındaki bir kadına pantolonlarını hiçbir zaman yıkamaman gerektiğini anlatıyordu..."

'Kadının gözündeki iğrenmeyi ve acıyı resmen görebiliyordum. Çok üzücüydü.'

12. "Bir keresinde kütüphanede ders çalışırken bir adam çocuğuyla beraber gelmişti."

12. "Bir keresinde kütüphanede ders çalışırken bir adam çocuğuyla beraber gelmişti."

'Adam koltuğa otururken gaz çıkardı (büyük ihtimalle koltuk sesi engeller diye düşündü) ama onun yerine resmen kütüphane sesle inledi. Daha sonra adam çocuğunun kolunu tutup hemen dışarı çıktı.'

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