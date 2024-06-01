Gerçek Hayatta Şahit Oldukları En Utanç Verici Anları Anlatarak Hepimizi Kahkahalara Boğan 12 Kişi
Gerçek Hayatta Şahit Oldukları En Utanç Verici Anları Anlatarak Hepimizi Kahkahalara Boğan 12 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde, insanların gerçek hayatta şahit oldukları en utanç verici 12 anı paylaşıyor olacağız. Sizin de aklınıza benzer anlar geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Bir adam stadyumda maçın ortasında sevgilisine evlilik teklifi etti ve reddedilişini bütün stadyum izledi."
2. "Sırf garson yanlış kahve getirdi diye büyük olay çıkartmışlardı."
3. "Beraber temizlik yaptığımız kadın sırf üşeniyor diye kendi pisliğini benim tarafıma iterdi."
4. "40 yaşındaki bir adam Burger King'teki siparişi yavaş geliyor diye 16 yaşındaki kasiyere bağırmaya başlamıştı."
5. "Yolun ortasında TikTok dansı yapan birisine denk geldim..."
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6. "Havuzun ortasında bacak kıllarını kesen bir kadına denk gelmiştim."
7. "Birisi ev partisinin ortasında yere oturmuş ağlayarak telefonda kızın geri dönmesi için yalvarıyordu."
8. "Anime figürü alacak parası olmadığı için küçük bir çocuk gibi ağlayan bir arkadaşım olmuştu..."
9. "Yaşlı bir amca ile aynı yerde çalışıyorduk."
10. "Konserde birisi sahneye tırmanmaya çalıştı ve başarısız olup yakalanınca güvenlik tarafından dışarı atıldı."
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11. "Kolejimdeki bir adam, yanındaki bir kadına pantolonlarını hiçbir zaman yıkamaman gerektiğini anlatıyordu..."
12. "Bir keresinde kütüphanede ders çalışırken bir adam çocuğuyla beraber gelmişti."
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