Gerçek Bir Yol Arkadaşı Gibi Hissettiren Kazım Koyuncu Şarkıları

Karadeniz’in dalgaları bazen insanın içine çarpa çarpa konuşur ya sevgili Kazım Koyuncu da tam olarak öyle bir sanatçıydı. O sadece şarkı söylemedi, hüzne omuz attı, memleket kokusunu sözleriyle resmetti. Onun sesi her zaman iyi bir yoldaş oldu dinleyenlere. Kısa yaşadı ama arkasında öyle bir ruh bıraktı ki bugün hala evrende yankılanmaya devam ediyor şarkıları...