Gerçek Bir Yol Arkadaşı Gibi Hissettiren Kazım Koyuncu Şarkıları
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Karadeniz’in dalgaları bazen insanın içine çarpa çarpa konuşur ya sevgili Kazım Koyuncu da tam olarak öyle bir sanatçıydı. O sadece şarkı söylemedi, hüzne omuz attı, memleket kokusunu sözleriyle resmetti. Onun sesi her zaman iyi bir yoldaş oldu dinleyenlere. Kısa yaşadı ama arkasında öyle bir ruh bıraktı ki bugün hala evrende yankılanmaya devam ediyor şarkıları...
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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