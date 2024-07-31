Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Gerald's Game Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Gerald's Game Filmi Uyarlama mı?

Gerald's Game Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Gerald's Game Filmi Uyarlama mı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
31.07.2024 - 23:23

2017 yapımı Gerald's Game filmi, sinema dünyasında tatlı bir gerilim arayanlar için harika bir seçenek. Etkileyici bir korku filmi olarak dikkatleri çeken film, izleyiciyi heyecan dolu bir psikolojik gerilime sürüklüyor. Peki Gerald's Game filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gerald's Game filmi uyarlama mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gerald's Game Filminin Konusu Nedir?

Gerald's Game Filminin Konusu Nedir?

Film, Jess ve kocası Gerald çiftinin bir hafta sonu kaçamağında geçiyor. Çift, yalnız kalmak için göl kenarındaki bir eve gider ve Gerald, cinsel hayatlarını canlandırmak amacıyla Jess'i yatağa kelepçeler. Ancak Gerald bir kalp krizi geçirir ve ölür. 

Jess, tek başına ve kelepçeli olarak odada mahsur kalır. Yalnızlık, korku ve çaresizlikle başa çıkarken geçmişinin karanlık sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Film, gerilim sevenler için enfes bir seçenek.

Gerald's Game Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

Gerald's Game Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

Carla Gugino – Jess Burlingame

Bruce Greenwood – Gerald Burlingame

Henry Thomas – Tom (gençlik hali)

Chiara Aurelia – Young Jess

Gerald's Game Filmi Uyarlama mı?

Gerald's Game Filmi Uyarlama mı?

Gerald's Game, Stephen King'in romanından uyarlanmıştır.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın