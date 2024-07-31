Gerald's Game Filminin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Gerald's Game Filmi Uyarlama mı?

Film, Jess ve kocası Gerald çiftinin bir hafta sonu kaçamağında geçiyor. Çift, yalnız kalmak için göl kenarındaki bir eve gider ve Gerald, cinsel hayatlarını canlandırmak amacıyla Jess'i yatağa kelepçeler. Ancak Gerald bir kalp krizi geçirir ve ölür.

Jess, tek başına ve kelepçeli olarak odada mahsur kalır. Yalnızlık, korku ve çaresizlikle başa çıkarken geçmişinin karanlık sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Film, gerilim sevenler için enfes bir seçenek.