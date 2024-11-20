Genç Şarkıcı Duygu Kiraz, Epilepsi Nöbeti Geçirerek Hayatını Kaybetti
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Genç Şarkıcı Duygu Kiraz, Epilepsi Nöbeti Geçirerek Hayatını Kaybetti
Şarkıcı Duygu Kiraz, geçirdiği epilepsi nöbetinin ardından hayatını kaybetti. Kiraz'ın menajeri 'Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum” ifadeleriyle genç şarkıcının vefatını duyurdu.
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Ses sanatçısı Duygu Kiraz geçirdiği epilepsi krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Acı haberi, Kiraz'ın menajeri duyurdu: “Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor.”
“Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Yarın (bugün) Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son görevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur.”
Film-San Vakfı ise üyeleri Kiraz'ın vefatı için "Film-San Vakfı Üyelerimizden Ses Sanatçısı Duygu Kiraz'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" şeklinde paylaşım yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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