Gemi Metreler Kala Karaya Oturmuştu: Müge Anlı'nın Olduğu İddia Edilen Yalının Sahibi Ortaya Çıktı

Gemi Metreler Kala Karaya Oturmuştu: Müge Anlı'nın Olduğu İddia Edilen Yalının Sahibi Ortaya Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.04.2026 - 13:55

Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yapan Türk bayraklı 'KAPPA' isimli konteyner gemisi, Yeniköy açıklarında yalıya metreler kala karaya oturdu. Yalının Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edildi. Ancak gerçek sahibinin modacı Bianca Somer Türkmen olduğu ortaya çıktı.

AKAR DENİZCİLİK A.Ş.’ye ait, Rusya’dan Kocaeli Derince Limanı’na konteyner taşımacılığı yaptığı öğrenilen “KAPPA” isimli yük gemisi bir yalıya ramak kala karaya oturdu.

AKAR DENİZCİLİK A.Ş.’ye ait, Rusya’dan Kocaeli Derince Limanı’na konteyner taşımacılığı yaptığı öğrenilen “KAPPA” isimli yük gemisi bir yalıya ramak kala karaya oturdu.

Geminin yaklaşık 2 dakika süreyle siren çaldıktan sonra kontrolünü kaybederek yalının cam korkuluklarına ve beton kısımlarına çarptığı öğrenilmişti. Bahsi geçen yalının Müge Anlı'ya ait olduğu iddialar arasında yer almıştı.

Yalının modacı Bianca Somer Türkmen'e ait olduğu ortaya çıktı.

Yalının modacı Bianca Somer Türkmen'e ait olduğu ortaya çıktı.

Meydana gelen çarpma neticesinde, yalının avlu kısmında bulunan cam korkuluklarda, fayanslarda ve beton kısımlarında maddi hasar oluştu.

Bianca Somer Türkmen'in yalı önündeki fotoğrafları gündem oldu.

Bianca Somer Türkmen'in yalı önündeki fotoğrafları gündem oldu.

Somer Türkmen'den henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
