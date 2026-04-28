12 Yıllık Evlilik Sona Erdi: Pelin Karahan ve Bedri Güntay Boşandı

12 Yıllık Evlilik Sona Erdi: Pelin Karahan ve Bedri Güntay Boşandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.04.2026 - 11:46

Magazin kulislerinde bir süredir fısıltı halinde dolaşan iddialar, sonunda resmiyete kavuştu. Ekranların sevilen yüzlerinden Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!

Pelin Karahan ile Bedri Güntay, 2014 yılında nikah masasına oturarak magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri haline gelmişti.

Pelin Karahan ile Bedri Güntay, 2014 yılında nikah masasına oturarak magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri haline gelmişti.

Evlilikleri boyunca gözlerden uzak ama dengeli bir ilişki sürdüren ikili, sık sık “örnek çift” yorumlarıyla anılıyordu.

Bu evlilikten dünyaya gelen Ali Demir ve Can Eyüp adında iki çocuklarıyla birlikte aile hayatlarını ön planda tutan çift, uzun süre herhangi bir krizle gündeme gelmemeyi başarmıştı.

Gündemi meşgul eden boşanma iddialarının ardından beklenen açıklama Karahan cephesinden gelmişti. Ünlü oyuncunun menajeri Ebru Demiröz, yaptığı açıklamada “iki çocuk için hassasiyet bekliyoruz” ifadelerini kullanarak boşanma sürecinin başladığını doğrulamıştı.

Ve sonunda beklenen açıklama geldi. Pelin Karahan ile Bedri Güntay, 28 Nisan 2026’da yaptıkları ortak duyuruyla evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdıklarını açıkladı.

Ve sonunda beklenen açıklama geldi. Pelin Karahan ile Bedri Güntay, 28 Nisan 2026’da yaptıkları ortak duyuruyla evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdıklarını açıkladı.

Çiftin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kamuoyuna saygıyla duyurulur, Bugün itibarıyla evliliğimizi, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız.

Bundan sonraki süreçte de. iki çocuğumuzun ebeveynleri olarak ortak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygı devam edecektir. Çocuklarımızın üstün yararının korunması ve gelişim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi adına, basın mensuplarının ve kamuoyunun, aile hayatımızın gizliliğine gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz.

Bu konuya ilişkin yapacağımız tek ve nihai açıklama işbu metindir.

Saygılarımızla…

Bedri Güntay - Pelin Karahan'

İlginizi Çekebilir:

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
