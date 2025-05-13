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Geleneksel Bumble: Çanakkale'deki Gençler 'Aşıklar Sokağı'na Çıkarak Eş Adaylarını Aradı

Geleneksel Bumble: Çanakkale'deki Gençler 'Aşıklar Sokağı'na Çıkarak Eş Adaylarını Aradı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.05.2025 - 12:28

Günümüzde yeni insanlarla tanışmak için kullanabileceğiniz birçok flört uygulaması var. Peki internetin olmadığı zamanlarda, insanlar nasıl tanışıyordu? Çanakkale'nin Muratlar köyünde her yıl bir hayır yemeği düzenleniyor ve gençler burada bir araya geliyor. Aşıklar Sokağı'na çıkan gençler burada yürüyerek kendilerine uygun bir eş adayı arıyor.

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Aşıklar Sokağı'nda kısmetlerini aradılar.

Aşıklar Sokağı'nda kısmetlerini aradılar.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde her yıl hayır yemeği düzenleniyor. Mayıs ayının ikinci haftasının pazar gününde düzenlenen bu hayır yemeğinde çevre köylerin gençleri bir araya geliyor.  

'Aşıklar Sokağı' adı verilen ve ormana uzanan 1,5 kilometrelik yolda gençler beraber yürüyor, kendilerine en uygun eş adayını bulmak için tur atıyor.

Burada tanışıp evlenenler, çocuk sahibi olanlar bile var!

Burada tanışıp evlenenler, çocuk sahibi olanlar bile var!

Gençler gün boyu bu sokakta tur atıyor ve belki de evliliğe gidecek yollarının temelini de burada atıyor. Bugüne kadar Aşıklar Sokağı'nda tanışıp da evlilik kararı alan birçok çift bulunuyor. Bu sene de Aşıklar Sokağı'nda tanışan birçok çift olduğu düşünülüyor.

Gelin bakalım, sosyal medyada ne yorumlar yapılmış.

Gelin bakalım, sosyal medyada ne yorumlar yapılmış.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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