Geleneksel Bumble: Çanakkale'deki Gençler 'Aşıklar Sokağı'na Çıkarak Eş Adaylarını Aradı
Günümüzde yeni insanlarla tanışmak için kullanabileceğiniz birçok flört uygulaması var. Peki internetin olmadığı zamanlarda, insanlar nasıl tanışıyordu? Çanakkale'nin Muratlar köyünde her yıl bir hayır yemeği düzenleniyor ve gençler burada bir araya geliyor. Aşıklar Sokağı'na çıkan gençler burada yürüyerek kendilerine uygun bir eş adayı arıyor.
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Aşıklar Sokağı'nda kısmetlerini aradılar.
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Burada tanışıp evlenenler, çocuk sahibi olanlar bile var!
Gelin bakalım, sosyal medyada ne yorumlar yapılmış.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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