Geleneksel Bumble: Çanakkale'deki Gençler 'Aşıklar Sokağı'na Çıkarak Eş Adaylarını Aradı

Günümüzde yeni insanlarla tanışmak için kullanabileceğiniz birçok flört uygulaması var. Peki internetin olmadığı zamanlarda, insanlar nasıl tanışıyordu? Çanakkale'nin Muratlar köyünde her yıl bir hayır yemeği düzenleniyor ve gençler burada bir araya geliyor. Aşıklar Sokağı'na çıkan gençler burada yürüyerek kendilerine uygun bir eş adayı arıyor.