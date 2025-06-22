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Geleceğin İzinde: Bir Dönüşüm Senfonisi

etiket Geleceğin İzinde: Bir Dönüşüm Senfonisi

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz - yazio
22.06.2025 - 22:10

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin ilk TEDx etkinliği, 'Geleceğe Dönüş' temasıyla bir araya gelen beş öncü ismin sözleriyle adeta bir rüyaya dönüştü. Geçmişin bilgeliğini geleceğin cesaretiyle harmanlayan bu buluşma, katılımcılara umut ve ilham dolu anlar yaşattı. Her biri kendi alanında birer yıldız olan konuşmacılar, insanlığın ortak yolculuğuna ışık tuttu.

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Doğanın Bilgeliği: Kovandan Sofraya Bir Başarı Hikayesi

Doğanın Bilgeliği: Kovandan Sofraya Bir Başarı Hikayesi

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Anadolu’nun kadim bilgisini modern dünyaya taşıyan bir öyküyü paylaştı. Oğlunun sağlığı için çıktığı yolculuk, onu arıların dünyasına götürdü. Propolisin şifasını keşfeden Samancı, bu değerli ürünü Türkiye’de üretmek için yola koyuldu. Bugün BEE’O markasıyla dünyaya açılan bu hikâye, doğanın sunduğu çözümlerin insanlık için nasıl bir umut kaynağı olabileceğini gösterdi. 'Kovandan sofraya' ilkesiyle hareket eden Samancı, sürdürülebilirliği ve inovasyonu bir araya getirerek geleceğin gıda sistemine öncülük ediyor.

Beslenmenin Geleceği: Toplumsal Dönüşümün Lezzeti

Beslenmenin Geleceği: Toplumsal Dönüşümün Lezzeti

Elvan Odabaşı, sağlıklı yaşamın sadece bir diyet meselesi olmadığını, bütüncül bir dönüşüm hareketi olduğunu vurguladı. Mikrobiyota temelli beslenme modelleri ve kadın sağlığı projeleriyle topluma dokunan Odabaşı, 'Gelecekte Açlık Oyunları' başlıklı konuşmasında gıdanın kültürel ve sosyal boyutuna dikkat çekti. Onun hikayesi, bir kadının bilgiyle donanarak toplumu nasıl dönüştürebileceğinin canlı bir örneğiydi. 'İyi yaşam herkesin hakkıdır' diyen Odabaşı, umut ve azmin gücünü hatırlattı.

Vasatlığın Prangalarından Kurtuluş

Vasatlığın Prangalarından Kurtuluş

Prof. Dr. Uğur Batı, 'Vasatlık: Hasbelkader Bir Yaşama Mahkûm Olmak' başlıklı konuşmasında, insanlığın kendini nasıl sınırladığını ve bu sınırları aşmanın yollarını anlattı. Göstergebilim ve retorikten beslenen derin analizleriyle, bireylerin ve toplumların nasıl daha yaratıcı ve özgür bir gelecek inşa edebileceğini sorguladı. Batı’nın sözleri, katılımcılara sıradanlığın tuzağına düşmemek için cesaret verdi.

Zirveye Uzanan Yol: Mezunun Dönüşümü

Zirveye Uzanan Yol: Mezunun Dönüşümü

Prof. Dr. Ünsal Sığrı, 'Zorluktan Zirveye: Mezunun Yolculuğu' başlıklı konuşmasında, öğrencilerin gelecekteki rollerine nasıl hazırlanabileceğini paylaştı. Liderlik ve stratejik yönetim alanındaki deneyimlerini aktaran Sığrı, zorlukların aslında birer fırsat olduğunu vurguladı. Onun anlattıkları, gençlere hayallerine ulaşmak için gereken azmi ve disiplini hatırlattı.

Yapay Görü: İnsanlığın Yeni Gözleri

Yapay Görü: İnsanlığın Yeni Gözleri

Zülal Tannur, teknoloji ve insanlığın kesişiminde bir başarı öyküsü sundu. Görme engelli bir birey olarak yapay görme teknolojileriyle dünyayı değiştiren Tannur, 'Kendi Beynimin Kodlarından Hareketle Yapay Görmeyi İnşa Etmek' başlıklı konuşmasında, sınırların nasıl aşılabileceğini gösterdi. Microsoft’un teknoloji elçisi olarak kazandığı başarılar, onun azminin ve vizyonunun bir yansımasıydı. Tannur’un hikayesi, engellerin aslında birer ilham kaynağı olabileceğini kanıtladı.

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Zaman Kapsülü: Geleceğe Miras

Zaman Kapsülü: Geleceğe Miras

Etkinliğin sonunda, katılımcıların geleceğe dair notlarıyla oluşturulan bir zaman kapsülü mühürlendi. 2035 yılında açılacak bu kapsül, bugünün umutlarını ve hayallerini geleceğe taşıyacak. OSTİM Teknik Üniversitesi’nin bu anlamlı etkinliği, insanlığın ortak yolculuğunda bir mihenk taşı olarak hatırlanacak.

Bu buluşma, geçmişin bilgeliğiyle geleceğin cesaretini harmanlayarak, hepimize bir dönüşüm çağrısı yaptı. Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın doğadan ilham alan vizyonu, Elvan Odabaşı’nın toplumsal dönüşüm tutkusu, Prof. Dr. Uğur Batı’nın sıradanlığı reddedişi, Prof. Dr. Ünsal Sığrı’nın liderlik dersi ve Zülal Tannur’un teknolojiyle aştığı engeller, hep birlikte bir senfoni oluşturdu. Bu senfoni, geleceğin nasıl daha iyi inşa edilebileceğine dair bir rehber niteliğinde.

Şimdi, bu rehberin ışığında ilerleme zamanı.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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