Geleceğin İzinde: Bir Dönüşüm Senfonisi
OSTİM Teknik Üniversitesi’nin ilk TEDx etkinliği, 'Geleceğe Dönüş' temasıyla bir araya gelen beş öncü ismin sözleriyle adeta bir rüyaya dönüştü. Geçmişin bilgeliğini geleceğin cesaretiyle harmanlayan bu buluşma, katılımcılara umut ve ilham dolu anlar yaşattı. Her biri kendi alanında birer yıldız olan konuşmacılar, insanlığın ortak yolculuğuna ışık tuttu.
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Doğanın Bilgeliği: Kovandan Sofraya Bir Başarı Hikayesi
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