Geleceğin İzinde: Bir Dönüşüm Senfonisi

Etkinliğin sonunda, katılımcıların geleceğe dair notlarıyla oluşturulan bir zaman kapsülü mühürlendi. 2035 yılında açılacak bu kapsül, bugünün umutlarını ve hayallerini geleceğe taşıyacak. OSTİM Teknik Üniversitesi’nin bu anlamlı etkinliği, insanlığın ortak yolculuğunda bir mihenk taşı olarak hatırlanacak.

Bu buluşma, geçmişin bilgeliğiyle geleceğin cesaretini harmanlayarak, hepimize bir dönüşüm çağrısı yaptı. Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın doğadan ilham alan vizyonu, Elvan Odabaşı’nın toplumsal dönüşüm tutkusu, Prof. Dr. Uğur Batı’nın sıradanlığı reddedişi, Prof. Dr. Ünsal Sığrı’nın liderlik dersi ve Zülal Tannur’un teknolojiyle aştığı engeller, hep birlikte bir senfoni oluşturdu. Bu senfoni, geleceğin nasıl daha iyi inşa edilebileceğine dair bir rehber niteliğinde.

Şimdi, bu rehberin ışığında ilerleme zamanı.

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