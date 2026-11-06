Nihat Kahveci Canlı Yayında Patladı, Nebil Evren Ne Diyeceğini Bilemedi

Kahveci'nin tepkisi, bir sosyal medya kullanıcısının Beşiktaş'a yönelik eleştirilerini programdaki yerini kaybetmemek için yaptığını öne sürmesiyle başladı. Bu iddiayı açık bir saygısızlık olarak gören eski milli golcü, eleştiriyi yapan kişiye stüdyodan şöyle seslendi:

'Ben ona koltuk yollayacağım, palyaço koltuğu yollayacağım, o oturacak! Burada koltuğumu kaybetmemek için Beşiktaş'ı eleştiriyormuşum... Hadsiz, saygısız! Gel yüzüme söyle ne söyleyeceksen.

Sen kimsin de Beşiktaş efsanesi Ali Ağabey'e laf söylüyorsun? Nebil, ben adamı boğarım ha! Adam bir de diyor ki 'O beni sevmez.' Yahu ben adamı tanımıyorum bile!'