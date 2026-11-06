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Nihat Kahveci Canlı Yayında Patladı, Nebil Evren Ne Diyeceğini Bilemedi

Nihat Kahveci Canlı Yayında Patladı, Nebil Evren Ne Diyeceğini Bilemedi

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 16:28
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Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalındaki canlı yayında sosyal medyada hakkında yazılanlara sert tepki gösterdi. Kahveci'yi kızdıran, Beşiktaş'a yönelik eleştirilerinin arkasında başka bir hesap olduğu iddiası oldu. Stüdyo arkadaşı Nebil Evren'in de şaşkınlıkla izlediği yayında Kahveci, eleştiriyi yapan kişiye ağır sözlerle karşılık verdi. <

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Nihat Kahveci kendisine yapılan bir eleştiriye sert bir üslupla yanıt verdi.

Kahveci'yi kızdıran iddia programındaki yorumlarıyla dalga geçilmesi oldu.

Kahveci'yi kızdıran iddia programındaki yorumlarıyla dalga geçilmesi oldu.

Kahveci'nin tepkisi, bir sosyal medya kullanıcısının Beşiktaş'a yönelik eleştirilerini programdaki yerini kaybetmemek için yaptığını öne sürmesiyle başladı. Bu iddiayı açık bir saygısızlık olarak gören eski milli golcü, eleştiriyi yapan kişiye stüdyodan şöyle seslendi:

'Ben ona koltuk yollayacağım, palyaço koltuğu yollayacağım, o oturacak! Burada koltuğumu kaybetmemek için Beşiktaş'ı eleştiriyormuşum... Hadsiz, saygısız! Gel yüzüme söyle ne söyleyeceksen.

Sen kimsin de Beşiktaş efsanesi Ali Ağabey'e laf söylüyorsun? Nebil, ben adamı boğarım ha! Adam bir de diyor ki 'O beni sevmez.' Yahu ben adamı tanımıyorum bile!'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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