Nihat Kahveci Canlı Yayında Patladı, Nebil Evren Ne Diyeceğini Bilemedi
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Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalındaki canlı yayında sosyal medyada hakkında yazılanlara sert tepki gösterdi. Kahveci'yi kızdıran, Beşiktaş'a yönelik eleştirilerinin arkasında başka bir hesap olduğu iddiası oldu. Stüdyo arkadaşı Nebil Evren'in de şaşkınlıkla izlediği yayında Kahveci, eleştiriyi yapan kişiye ağır sözlerle karşılık verdi. <
Nihat Kahveci kendisine yapılan bir eleştiriye sert bir üslupla yanıt verdi.
Kahveci'yi kızdıran iddia programındaki yorumlarıyla dalga geçilmesi oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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