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Gediz Elektrik Kimin? Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı Kimdir?

Gediz Elektrik Kimin? Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı Kimdir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.07.2024 - 19:27

İzmir'in en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne ulaşmak için kullanılan Enver Dündar Başar Sokak’ta iki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'nin anbean takip ettiği korkunç faciada, gözler bölgeye elektrik dağıtan Gediz Elektrik'e de çevrildi. Aydem Enerji'nin çatısı altında bulunan GDZ Elektrik'in sahibi de merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Aydem Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Ceyhan Saldanlı kimdir? GDZ Elektrik'in Sahibi kimdir? 

İşte detaylar...

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Gediz (GDZ) Elektirik Kimin?

Gediz (GDZ) Elektirik Kimin?

Türkiye'nin elektrik enerjisi sektörü, TEDAŞ'ın işlettiği dağıtım ağına yönelik reformlar kapsamında, dağıtım ağı 21 farklı bölgeye ayrıldı ve TEDAŞ, 2004 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme programına dahil edildi. Bu süreçte, TEDAŞ'ın hissedarı olduğu Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. (Gediz EDAŞ), İzmir ve Manisa illerini kapsayan bir bölgede faaliyet göstermek üzere 2005 yılında kuruldu.

Gediz EDAŞ, 2006 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan alınan lisanslarla elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerine başladı. 2013 yılında özelleştirme sürecini tamamlayan Gediz EDAŞ, Aydem Enerji çatısı altında elektrik dağıtım yolculuğuna devam etti ve aynı yıl içinde dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini ayırdı. 2015 yılında ise Gediz EDAŞ'ın ticari ismi GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak değiştirildi.

Bugün GDZ Elektrik, Aydem Enerji'nin çatısı altında, Türkiye'nin en büyük beş bölgesi arasında yer alıyor. Abone sayısı ve elektrik tüketimi bakımından önemli bir konumda olan GDZ Elektrik, aynı zamanda önemli sanayi, ticaret ve turizm merkezlerine ev sahipliği yapıyor.

Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı Kimdir?

Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı Kimdir?

Ceyhan Saldanlı, 1954 yılında Denizli'de dünyaya geldi. 1975'te İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nden mezun olan Saldanlı, 1975-1980 yılları arasında kamu sektöründe görev yaptı. 

1980 yılında Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Tümaş Mermer A.Ş.'nin kuruluşunda aktif rol oynayan Saldanlı, 1991 yılında Aydem Perakende ve Dağıtım şirketlerinin kuruluşuyla enerji sektörüne atıldı.

Saldanlı'nın enerji sektöründeki etkinliği, 1995 yılında Aydem Yenilenebilir Enerji'nin kuruluşuyla daha da artırdı.

Saldanlı'nın enerji sektöründeki etkinliği, 1995 yılında Aydem Yenilenebilir Enerji'nin kuruluşuyla daha da artırdı.

2004-2012 yılları arasında ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Saldanlı, halen Aydem Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. 

Ayrıca ELDER Yönetim Kurulu üyeliği görevini de sürdüren Saldanlı, enerji sektörüyle ilgili çeşitli organizasyonlarda aktif rol alıyor.

Ceyhan Saldanlı, evli ve üç çocuk sahibi.

Aydem ve Bereket Enerji’nin sahibi olan Ceyhan Saldanlı’nın adı 2021 yılında helikopter iddialarına karışmıştı.

Aydem ve Bereket Enerji’nin sahibi olan Ceyhan Saldanlı’nın adı 2021 yılında helikopter iddialarına karışmıştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kumlubük koyuna, insanların bulunduğu sırada bir helikopter indi. 2021 yılında halk plajına özel bir helikopterin indiği anlar gündeme bomba gibi düştü. Bu dönemde helikopterin Aydem Enerji'ye ait olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine şirket tarafından açıklama yapılmış, 'Söz konusu görüntüler ile Aydem Enerji'nin, holdinge bağlı şirketlerinin ve\veya herhangi bir yöneticimizin kesinlikle ilgisi bulunmamaktadır' denmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine şirket tarafından açıklama yapılmış, 'Söz konusu görüntüler ile Aydem Enerji'nin, holdinge bağlı şirketlerinin ve\veya herhangi bir yöneticimizin kesinlikle ilgisi bulunmamaktadır' denmişti.

'Sosyal medyada yer alan ve bir sahile iniş yaptığı görülen helikopter ile ilgili olarak, sorumluluğumuz gereği açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Görüntülerdeki helikopter, şirketimiz tarafından Ocak 2020'de teknoloji alanında faaliyet gösteren bir firmaya satılmıştır. Söz konusu görüntüler ile Aydem Enerji'nin, holdinge bağlı şirketlerinin ve\veya herhangi bir yöneticimizin kesinlikle ilgisi bulunmamaktadır'

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