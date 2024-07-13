Gediz Elektrik Kimin? Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı Kimdir?
Gediz Elektrik Kimin? Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı Kimdir?
İzmir'in en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne ulaşmak için kullanılan Enver Dündar Başar Sokak’ta iki genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'nin anbean takip ettiği korkunç faciada, gözler bölgeye elektrik dağıtan Gediz Elektrik'e de çevrildi. Aydem Enerji'nin çatısı altında bulunan GDZ Elektrik'in sahibi de merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Aydem Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Ceyhan Saldanlı kimdir? GDZ Elektrik'in Sahibi kimdir?
İşte detaylar...
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Gediz (GDZ) Elektirik Kimin?
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Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı Kimdir?
Saldanlı'nın enerji sektöründeki etkinliği, 1995 yılında Aydem Yenilenebilir Enerji'nin kuruluşuyla daha da artırdı.
Aydem ve Bereket Enerji’nin sahibi olan Ceyhan Saldanlı’nın adı 2021 yılında helikopter iddialarına karışmıştı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine şirket tarafından açıklama yapılmış, 'Söz konusu görüntüler ile Aydem Enerji'nin, holdinge bağlı şirketlerinin ve\veya herhangi bir yöneticimizin kesinlikle ilgisi bulunmamaktadır' denmişti.
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