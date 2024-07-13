Gediz Elektrik Kimin? Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı Kimdir?

Türkiye'nin elektrik enerjisi sektörü, TEDAŞ'ın işlettiği dağıtım ağına yönelik reformlar kapsamında, dağıtım ağı 21 farklı bölgeye ayrıldı ve TEDAŞ, 2004 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme programına dahil edildi. Bu süreçte, TEDAŞ'ın hissedarı olduğu Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. (Gediz EDAŞ), İzmir ve Manisa illerini kapsayan bir bölgede faaliyet göstermek üzere 2005 yılında kuruldu.

Gediz EDAŞ, 2006 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan alınan lisanslarla elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerine başladı. 2013 yılında özelleştirme sürecini tamamlayan Gediz EDAŞ, Aydem Enerji çatısı altında elektrik dağıtım yolculuğuna devam etti ve aynı yıl içinde dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini ayırdı. 2015 yılında ise Gediz EDAŞ'ın ticari ismi GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak değiştirildi.

Bugün GDZ Elektrik, Aydem Enerji'nin çatısı altında, Türkiye'nin en büyük beş bölgesi arasında yer alıyor. Abone sayısı ve elektrik tüketimi bakımından önemli bir konumda olan GDZ Elektrik, aynı zamanda önemli sanayi, ticaret ve turizm merkezlerine ev sahipliği yapıyor.