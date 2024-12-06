Geçtiğimiz Gün Üçüncü Kızı Rûmi'yi Kucağına Alan Atiye İlk Beş Kişilik Aile Pozlarını Paylaştı
Geçtiğimiz Gün Üçüncü Kızı Rûmi'yi Kucağına Alan Atiye İlk Beş Kişilik Aile Pozlarını Paylaştı
2018 yılında Erol Sebebci ile dünyaevine giren, 2019 yılında ilk kızı Ferahfeza'yı 2023 yılında ise ikinci kızı Neva'yı kucağına alan Atiye geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuk müjdesini vermişti. Ailesini yıllar içinde büyüten şarkıcının üçüncü kızını kucağına alacağı söylenmişti. Kızına Rûmi adını vereceklerini açıklayan isim geçtiğimiz gün kızını kucağına aldı. Sosyal medya hesabından artık 5 kişi olan ailelerini paylaşan şarkıcıya sevenlerinden güzel dilekler gecikmedi. İşte detaylar...
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Her şarkısıyla listelerin başına yerleşmeyi başaran, renkli tarzı ve güzel sesiyle birçok hayrana sahip olan Atiye bir yandan da sevimli ailesini büyütüyor.
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2018 senesinde dünyaevine girdiği Erol Sebebci ile yıllar içinde kızları Ferahfeza ve Neva'yı kucağına alan çift çekirdek aileleriyle gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
Geçtiğimiz aylarda ise Atiye üçüncü çocuk müjdesini duyurmuş, karnı burunda halleriyle müzik yapmaya devam etmiş ve bir kızı daha olacağını açıklamıştı.
Üçüncü kızının adını Rûmi koyacağını açıklayan şarkıcı geçtiğimiz gün bebeğini kucağına aldı. Artık beş kişilik olan aile güzel haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları bu yaplaşımla ve "Minik Rûmî ‘mize de kavuştuk! Herşey sevgiyle mümkün..." notuyla duyurdu.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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