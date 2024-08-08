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Geçtiğimiz 5 Yılda Kitap Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Aynı Kitapların 5 Yıl Önceki ve Günümüzdeki Değerleri

etiket Geçtiğimiz 5 Yılda Kitap Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Aynı Kitapların 5 Yıl Önceki ve Günümüzdeki Değerleri

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 14:01

Kitap fiyatları her geçen gün artıyor. Peki 5 yılda kitapların fiyatları nasıl değişmiş birlikte bakalım mı?

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Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı tarafından yazılan Bir Ömür Nasıl Yaşanır? kitabı şu an 132,60 TL. Bu kitap 2019 yılında ise 27,50 TL'ymiş.

Kalp

Kalp

İskender Pala'nın yazdığı Kalp kitabı şu anda 230,70 TL'ye satılıyor. 5 yıl önce bu kitabın fiyatı 30 TL'ymiş.

Gör Beni: İki Devrin Hikayesi

Gör Beni: İki Devrin Hikayesi

Akilah Azra Kohen tarafından yazılan kitap 2019 yılında 39 TL'ymiş. Bugün bu kitabı almak isterseniz 325 TL ödemeniz gerekiyor.

Camdaki Kız

Camdaki Kız

Diziden sonra çok merak edilen kitaplardan olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabı 2019 yılında 34,25 TL'ye satılıyormuş. Şu anda ise bu kitabın fiyatı 159,25 TL.

Yanlışlıktan Değil Yalnızlıktan

Yanlışlıktan Değil Yalnızlıktan

2019 yılında 22 TL olan Nilgün Bodur tarafından yazılan Yanlışlıktan Değil Yalnızlıktan kitabının 2024 yılındaki fiyatı 95,85 TL.

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Vazgeçebilmek

Vazgeçebilmek

Şu an 155,75 TL olan Vazgeçebilmek kitabı, Guy Finley tarafından yazılmış. Kitabın 2019 yılındaki fiyatı ise 22,50 TL'ymiş.

Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı

Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı

Mark Manson'ın yazdığı Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı kitabının fiyatı 166,70 TL. 5 yıl önce bu kitabın fiyatı 20 TL'ymiş.

Fahrenheit 451

Fahrenheit 451

Ray Bradbury tarafından yazılan kitap 2019 yılında 20 TL iken şimdi 108,20 TL.

IKIGAI: Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı

IKIGAI: Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı

Hector Garcia ve Francesc Miralles tarafından yazılan kitabın şu an fiyatı 91 TL. Bundan 5 yıl önce bu kitap 17 TL'ye satılıyormuş.

Kırlangıç Çığlığı

Kırlangıç Çığlığı

Ahmet Ümit'in kitabı Kırlangıç Çığlığı, 195 TL'ye satılıyor. 2019 yılında bu kitabı almak isteseydiniz 25 TL ödemeniz gerekiyordu.

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Hippi

Hippi

Paulo Coelho'nun yazdığı Hippi, şu an 144,60 TL. 5 yıl önceki fiyatı ise 25 TL'ymiş.

Pembe Fili Düşünme

Pembe Fili Düşünme

Zeynep Selvili Çarmıklı'nın yazdığı Pembe Fili Düşünme kitabı 160 TL'den satılıyor. 2019 yılında kitabın fiyatı ise 20 TL.

Leyla ile Mecnun

Leyla ile Mecnun

106,80 TL olan Leyla ile Mecnun kitabını 5 yıl önce almak isteseydiniz 25 lira ödemeniz gerekecekti.

Sanma ki Yalnızsın

Sanma ki Yalnızsın

Elif Şafak'ın yazdığı Sanma ki Yalnızsın kitabı şu an 64,35 TL. Bu kitap 2019 yılında ise 26 TL'ymiş.

Kürt Mantolu Madonna

Kürt Mantolu Madonna

Sabahattin Ali'nin Kürt Mantolu Madonna kitabı şu an 21 TL. 2019 yılında ise bu kitap 12 TL'ymiş.

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Zamanın Kısa Tarihi

Zamanın Kısa Tarihi

Zamanın Kısa Tarihi, Stephen Hawking tarafından yazılmış bir kitap. Şu an 186,75 TL olan kitap 2019 yılında 19 TL'ymiş

Stefan Zweig Kitapları Seti

Stefan Zweig Kitapları Seti

İçinde 5 kitap olan setin şu an fiyatı 241 TL. 5 yıl önce bu set 38 TL'ymiş.

Simyacı

Simyacı

Paulo Coelho'nun yazdığı Simyacı kitabını 2019 yılında alırken 18,50 TL ödemeniz gerekiyordu. Şimdi almak isterseniz ödemeneniz gereken tutar ise 101,85 TL.

1984

1984

George Orwell'ın yazdığı 1984 kitabının fiyatı 64,50 TL. 5 yıl önce almak istediğinizde ise 28,50 TL ödemeniz gerekiyordu.

Şeker Portakalı

Şeker Portakalı

Jose Mauro De Vasconcelos'ın yazdığı Şeker Portakalı'nın fiyatı 101,85 TL. 5 yıl önce fiyatı 19 TL'ymiş.

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