Geçtiğimiz 5 Yılda Kitap Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Aynı Kitapların 5 Yıl Önceki ve Günümüzdeki Değerleri
Geçtiğimiz 5 Yılda Kitap Fiyatları Nasıl Değişti? İşte Aynı Kitapların 5 Yıl Önceki ve Günümüzdeki Değerleri
Kitap fiyatları her geçen gün artıyor. Peki 5 yılda kitapların fiyatları nasıl değişmiş birlikte bakalım mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kalp
Gör Beni: İki Devrin Hikayesi
Camdaki Kız
Yanlışlıktan Değil Yalnızlıktan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vazgeçebilmek
Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı
Fahrenheit 451
IKIGAI: Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı
Kırlangıç Çığlığı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hippi
Pembe Fili Düşünme
Leyla ile Mecnun
Sanma ki Yalnızsın
Kürt Mantolu Madonna
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın