Geçen Sene Denize Girmemek Şartıyla Serbest Kalan Kazlar, Ördek Yavrusu Sahiplenerek Yeniden Denizle Buluştu
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde denize giren kazlar CİMER’e şikayet edilmiş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri kazların kapatılmasına karar vermişti. Gündem olan kazlar hakkında şartlı tahliye kararı çıkmış ve kazların denize girmesi yasaklanmıştı.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kazlar yeniden sahildekilerin arasına karıştı. Anne ve babası olmayan bir ördek yavrusunu da sahiplenen kazlar, denizin keyfini çıkardı.
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Erdek’te kazların denize girmesine izin verilmemesi gündem olmuştu.
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Kazlar bu yaz denizin keyfini çıkardı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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