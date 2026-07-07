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Geçen Sene Denize Girmemek Şartıyla Serbest Kalan Kazlar, Ördek Yavrusu Sahiplenerek Yeniden Denizle Buluştu

Geçen Sene Denize Girmemek Şartıyla Serbest Kalan Kazlar, Ördek Yavrusu Sahiplenerek Yeniden Denizle Buluştu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.07.2026 - 18:20
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde denize giren kazlar CİMER’e şikayet edilmiş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri kazların kapatılmasına karar vermişti. Gündem olan kazlar hakkında şartlı tahliye kararı çıkmış ve kazların denize girmesi yasaklanmıştı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kazlar yeniden sahildekilerin arasına karıştı. Anne ve babası olmayan bir ördek yavrusunu da sahiplenen kazlar, denizin keyfini çıkardı.

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Erdek’te kazların denize girmesine izin verilmemesi gündem olmuştu.

Erdek’te kazların denize girmesine izin verilmemesi gündem olmuştu.

Erdek ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Keşniş, çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor. Sahil Mahallesi'nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren Keşniş'in çiftlik hayatı, 12 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı 2 kazla başladı. Geçen sürede kazların sayısı arttı. Keşniş, bahçesinde büyüyen kazları kesmedi ve satmadı. Her sabah sürü hâlinde kafenin bahçesinden çıkan kazlar, yıllar boyunca sahile inerek denize girdi. Sayıları yıllar içinde artan kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı olurken; bu durumdan rahatsız olanlar, geçen yıl CİMER'e şikayette bulununca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Keşniş'ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi.

Cezai işlem uygulanmaması için kümese kapatılan kazlara 22 Temmuz 2025'te 'şartlı tahliye' gelmişti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Keşniş’e denize girmemeleri ve sokağa çıkmamaları şartıyla kazların kümesten çıkarılabileceğini söyledi. Kararın tebliğ edildiği Mehmet Keşniş ile kızı Başak Keşniş, 1 ay boyunca kümeste kapalı olan kazları bahçeye saldı. Denize girmemeleri ve sokağa çıkmamaları şartıyla kümesten çıkarılmasına izin verilen kazlar, bahçede gezdi, su kaplarına konulan su ile serinledi.

Kazlar bu yaz denizin keyfini çıkardı.

Kazlar bu yaz denizin keyfini çıkardı.

Kazlar, bu yıl yazın gelişiyle yeniden tatilcilerin arasına karıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kümeslerinin bulunduğu bahçeden çıkıp sahile inmeye başlayan kazlar yine ilgi odağı oldu. Sahilde gezinip denize giren kaz sürüsüne bir de ördek yavrusu katıldı. Annesi-babası olmayan ördek yavrusunu sahiplenen kazlar, onu da sürüye aldı.

Kazların özgürce dolaşıp denize girmesinin sadece kendilerini değil, çevre sakinlerini de mutlu ettiğini söyleyen Mehmet Keşniş, 'Merak edip, kazları soruyorlar. Pazara çıkıyorum, kazları soruyorlar. Yolda yürüyorum, kazları soruyorlar. Herkes kazların derdine düştü. Kazlar devamlı ilgi odağı hâlindeler. Kazlara bir de bu sene yavru ördek katıldı. Ördek yavrusu tek başına dolaşıyordu, korumasızdı. Köpekler, kediler rahatsız ediyordu. Kazlar koruma altına aldılar. Sanki anlıyorlarmış gibi onun korunmaya ihtiyacı var diye. Şimdi beraber takılıyorlar. Beraber denize giriyorlar. Kazlar otluyor ama ördek otlayamadığı için zavallı ördek yiyecek bulamıyor. O da işte bir-iki böcek yakalarsa onunla idare ediyor. Onlara ayak uydurmaya çalışıyor. Ziyaretçilerin verdiği ekmeklerden biraz ördek yavrusu faydalanıyor. Herkes hayatından memnun.' diye konuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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