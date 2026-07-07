Geçen Sene Denize Girmemek Şartıyla Serbest Kalan Kazlar, Ördek Yavrusu Sahiplenerek Yeniden Denizle Buluştu

Erdek ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Keşniş, çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor. Sahil Mahallesi'nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren Keşniş'in çiftlik hayatı, 12 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı 2 kazla başladı. Geçen sürede kazların sayısı arttı. Keşniş, bahçesinde büyüyen kazları kesmedi ve satmadı. Her sabah sürü hâlinde kafenin bahçesinden çıkan kazlar, yıllar boyunca sahile inerek denize girdi. Sayıları yıllar içinde artan kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı olurken; bu durumdan rahatsız olanlar, geçen yıl CİMER'e şikayette bulununca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Keşniş'ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi.

Cezai işlem uygulanmaması için kümese kapatılan kazlara 22 Temmuz 2025'te 'şartlı tahliye' gelmişti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Keşniş’e denize girmemeleri ve sokağa çıkmamaları şartıyla kazların kümesten çıkarılabileceğini söyledi. Kararın tebliğ edildiği Mehmet Keşniş ile kızı Başak Keşniş, 1 ay boyunca kümeste kapalı olan kazları bahçeye saldı. Denize girmemeleri ve sokağa çıkmamaları şartıyla kümesten çıkarılmasına izin verilen kazlar, bahçede gezdi, su kaplarına konulan su ile serinledi.