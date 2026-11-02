Gazoz Almaya Gitti, Milyoner Oldu: 2 Ay Boyunca Cüzdanında Taşıdığı Bileti Unutmuş
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Bir gazoz almak için girdiği markette hayatı değişti. ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki Michael Vander Lugt, yaklaşık iki aydır cüzdanında taşıdığı piyango biletinin 1 milyon dolar kazandığını tesadüfen öğrendi.
Ödül, Türk lirasıyla yaklaşık 49,8 milyon liraya denk geliyor. Üstelik her şey, kasada nakit parasının yetmemesiyle başladı!
Kasada parası yetmeyince biletleri uzattı
Numaraları görünce kendinden geçti
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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