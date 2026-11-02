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Gazoz Almaya Gitti, Milyoner Oldu: 2 Ay Boyunca Cüzdanında Taşıdığı Bileti Unutmuş

Gazoz Almaya Gitti, Milyoner Oldu: 2 Ay Boyunca Cüzdanında Taşıdığı Bileti Unutmuş

Amerika Birleşik Devletleri
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 11:16
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Bir gazoz almak için girdiği markette hayatı değişti. ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki Michael Vander Lugt, yaklaşık iki aydır cüzdanında taşıdığı piyango biletinin 1 milyon dolar kazandığını tesadüfen öğrendi.

Ödül, Türk lirasıyla yaklaşık 49,8 milyon liraya denk geliyor. Üstelik her şey, kasada nakit parasının yetmemesiyle başladı!

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Kasada parası yetmeyince biletleri uzattı

Kasada parası yetmeyince biletleri uzattı

Vander Lugt, Michigan'ın Wyoming kentindeki bir markete gazoz almak için uğradı. Kasaya geldiğinde yanında yeterli nakit olmadığını fark etti. Kartını kullanmak yerine cüzdanındaki birkaç Powerball biletini kasiyere verdi, çünkü bu biletlerle en azından birkaç dolar kazandığını biliyordu.

Kasiyer biletleri tek tek okuttu. Biletlerden biri için ekranda farklı bir uyarı çıktı: Ödülün piyango ofisinden alınması gerekiyordu.

Numaraları görünce kendinden geçti

Numaraları görünce kendinden geçti

Vander Lugt arabasına dönünce o çekilişin sonuçlarına baktı. 8 Ağustos'taki Powerball çekilişinde çıkan beş beyaz topun numaralarını (05-09-35-54-63) eksiksiz tutturmuştu.

Michigan Piyangosu'na konuşan Vander Lugt, numaraları görür görmez kendini kaybettiğini anlattı. Kazanan bileti neredeyse iki ay boyunca cüzdanında taşıdığına hâlâ inanamadığını da ekledi.

Talihli, ödülünü almak için piyango merkezine gitti. Parayla önce evinin kalan kredisini kapatmayı, geri kalanını da yatırıma yönlendirmeyi planlıyor.

Siz siz olun, ara ara cüzdanınızı kontrol edin...

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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