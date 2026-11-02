Gazoz Almaya Gitti, Milyoner Oldu: 2 Ay Boyunca Cüzdanında Taşıdığı Bileti Unutmuş

Vander Lugt, Michigan'ın Wyoming kentindeki bir markete gazoz almak için uğradı. Kasaya geldiğinde yanında yeterli nakit olmadığını fark etti. Kartını kullanmak yerine cüzdanındaki birkaç Powerball biletini kasiyere verdi, çünkü bu biletlerle en azından birkaç dolar kazandığını biliyordu.

Kasiyer biletleri tek tek okuttu. Biletlerden biri için ekranda farklı bir uyarı çıktı: Ödülün piyango ofisinden alınması gerekiyordu.