1 Milyon Sterlinlik Piyangoyu Kazandı Ama Haberi Yok: Süre Dolarsa Tüm Parayı Kaybedecek
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1 Milyon Sterlinlik Piyangoyu Kazandı
Son başvuru tarihi 11 Nisan 2027
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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