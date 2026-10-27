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1 Milyon Sterlinlik Piyangoyu Kazandı Ama Haberi Yok: Süre Dolarsa Tüm Parayı Kaybedecek

1 Milyon Sterlinlik Piyangoyu Kazandı Ama Haberi Yok: Süre Dolarsa Tüm Parayı Kaybedecek

İngiltere
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 16:18
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İngiltere'de Ulusal Piyango, 1 milyon sterlinlik (yaklaşık 66 milyon TL) büyük ikramiyeyi kazanan ama bundan haberi olmayabilecek gizemli bir talihliyi arıyor. Kazanan biletin sahibi belirlenen süre içinde ortaya çıkmazsa paranın tamamını kaybedecek.

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1 Milyon Sterlinlik Piyangoyu Kazandı

1 Milyon Sterlinlik Piyangoyu Kazandı

Ulusal Piyango'nun talep edilmemiş ödüller listesine göre kazanan bilet, 13 Ekim 2026 Salı günü yapılan EuroMillions çekilişi için Essex'teki Thurrock bölgesinden satın alındı.

1 milyon sterlinlik ödül, EuroMillions biletleriyle birlikte otomatik olarak verilen ve yalnızca İngiltere'deki oyunculara özel olan UK Millionaire Maker çekilişinden çıktı. Kazanan kod ise JHDR 46235.

Piyangonun işletmecisi Allwyn'de kıdemli talihliler danışmanı olarak görev yapan Andy Carter, The Sun'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Bu bir tatbikat değil. Dışarıda, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek 1 milyon sterlinlik ödülün sahibi olduğundan haberi olmayan biri var. Biz de şanslı pembe biletin sahibini bulmak ve kazandığı parayı ona ödemek için bir görev yürütüyoruz.'

Son başvuru tarihi 11 Nisan 2027

Son başvuru tarihi 11 Nisan 2027

İngiltere'de piyango ödülleri için çekiliş tarihinden itibaren 180 gün, yani yaklaşık 6 ay süre tanınıyor. Bu yüzden talihlinin ödülünü istemek için 11 Nisan 2027 gece yarısına kadar vakti var.

Biletini kaybettiği için elinde olmayan ama ödülün sahibi olduğuna inanan kişiler de Allwyn'e yazılı olarak başvurabiliyor. Ancak bu başvurunun çekiliş tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor. Yani bileti kaybolan talihli için zaman çok daha dar.

Talihli çıkmazsa para nereye gidecek?

Biletin sahibi son tarihe kadar ortaya çıkmazsa, 1 milyon sterlin ve bu paranın o süre içinde kazandığı tüm faiz, Ulusal Piyango'nun Birleşik Krallık genelinde desteklediği hayır projelerine aktarılacak.

İngiltere'de bu durum ilk kez yaşanmıyor. Ulusal Piyango'nun listesinde şu anda Thurrock'taki bilete ek olarak sahibini bekleyen başka büyük ödüller de var. Bunların en büyüğü, Haziran'da Galler'deki Rhondda Cynon Taf'tan alınan bir biletle kazanılan 12 milyon sterlinlik Lotto ikramiyesi. O ödülün de son başvuru tarihi 3 Aralık 2026.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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