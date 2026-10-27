1 Milyon Sterlinlik Piyangoyu Kazandı Ama Haberi Yok: Süre Dolarsa Tüm Parayı Kaybedecek

İngiltere'de piyango ödülleri için çekiliş tarihinden itibaren 180 gün, yani yaklaşık 6 ay süre tanınıyor. Bu yüzden talihlinin ödülünü istemek için 11 Nisan 2027 gece yarısına kadar vakti var.

Biletini kaybettiği için elinde olmayan ama ödülün sahibi olduğuna inanan kişiler de Allwyn'e yazılı olarak başvurabiliyor. Ancak bu başvurunun çekiliş tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor. Yani bileti kaybolan talihli için zaman çok daha dar.

Talihli çıkmazsa para nereye gidecek?

Biletin sahibi son tarihe kadar ortaya çıkmazsa, 1 milyon sterlin ve bu paranın o süre içinde kazandığı tüm faiz, Ulusal Piyango'nun Birleşik Krallık genelinde desteklediği hayır projelerine aktarılacak.

İngiltere'de bu durum ilk kez yaşanmıyor. Ulusal Piyango'nun listesinde şu anda Thurrock'taki bilete ek olarak sahibini bekleyen başka büyük ödüller de var. Bunların en büyüğü, Haziran'da Galler'deki Rhondda Cynon Taf'tan alınan bir biletle kazanılan 12 milyon sterlinlik Lotto ikramiyesi. O ödülün de son başvuru tarihi 3 Aralık 2026.