Gaziosmanpaşa'da 15 Ton Bozuk Et Ele Geçirildi: "Sabun Yapacağız" Savunması Pes Dedirtti
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde gıda denetimi ekipleri 16 mahallede iş yeri iş yeri dolaştı ve piyasaya sürülmesine ramak kalan 15 ton bozulmuş et ile et ürününe el koydu. Zabıta Müdürlüğü İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü çalışmada 1.873 iş yerine bakıldı. Soğuk hava depolarında ve işleme alanlarında ağır koku yayan, çözünmeye başlamış, zeminle temas eden ürünler bulundu. İşletmelerin savunması ise pes dedirtti: Kemiklerden sıyrılan etlerin sabun yapımında kullanılacağını, bazı ürünlerin de hayvanlara verileceğini söylediler. Sabun üreteceği söylenen iş yerinde kıyma makinesinin çıkması kontrolleri derinleştirdi. Mevzuata aykırı iş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.
153 iş yerine cezai işlem uygulandı, 16 iş yeri mühürlendi
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın