Gaziosmanpaşa'da 15 Ton Bozuk Et Ele Geçirildi: "Sabun Yapacağız" Savunması Pes Dedirtti

Denetimler, Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapıldı. 16 mahalledeki 1.873 iş yerinde yapılan kontrollerde 153 iş yerine cezai işlem uygulandı, 16 iş yeri mühürlendi. Cezai işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleri uyguladı. Mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Ekipler soğuk hava depolarında ve işleme alanlarında ürünlerin bir bölümünde ağır koku oluştuğunu, dondurulmuş etlerin bir kısmının çözünmeye başladığını belirledi. Ürünlerin bir kısmının zeminle temas ettiği, depolama sıcaklıklarının da uygun olmadığı görüldü. Hijyen kurallarına aykırı bu koşullar nedeniyle tüketime uygun olmadığı anlaşılan 15 tonluk et ve et ürününe imha edilmek üzere el konuldu.

İşletmelerin savunması ise dikkat çekti. Kemiklerden sıyrılan etlerin sabun üretiminde kullanılacağı, bazı ürünlerin de hayvanlara verileceği öne sürüldü. Ancak sabun üretimi için kullanılacağı söylenen iş yerinde kıyma makinesi bulununca kontroller derinleştirildi. Ekipler, kemiklerden sıyrılan etlerin kıymaya çevrilip yeniden gıda zincirine girme ihtimalini dikkate alarak uygun olmayan ürünlerin tamamına el koydu.