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Gaziosmanpaşa'da 15 Ton Bozuk Et Ele Geçirildi: "Sabun Yapacağız" Savunması Pes Dedirtti

Gaziosmanpaşa'da 15 Ton Bozuk Et Ele Geçirildi: "Sabun Yapacağız" Savunması Pes Dedirtti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.10.2026 - 13:33
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde gıda denetimi ekipleri 16 mahallede iş yeri iş yeri dolaştı ve piyasaya sürülmesine ramak kalan 15 ton bozulmuş et ile et ürününe el koydu. Zabıta Müdürlüğü İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü çalışmada 1.873 iş yerine bakıldı. Soğuk hava depolarında ve işleme alanlarında ağır koku yayan, çözünmeye başlamış, zeminle temas eden ürünler bulundu. İşletmelerin savunması ise pes dedirtti: Kemiklerden sıyrılan etlerin sabun yapımında kullanılacağını, bazı ürünlerin de hayvanlara verileceğini söylediler. Sabun üreteceği söylenen iş yerinde kıyma makinesinin çıkması kontrolleri derinleştirdi. Mevzuata aykırı iş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.

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153 iş yerine cezai işlem uygulandı, 16 iş yeri mühürlendi

153 iş yerine cezai işlem uygulandı, 16 iş yeri mühürlendi

Denetimler, Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapıldı. 16 mahalledeki 1.873 iş yerinde yapılan kontrollerde 153 iş yerine cezai işlem uygulandı, 16 iş yeri mühürlendi. Cezai işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleri uyguladı. Mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Ekipler soğuk hava depolarında ve işleme alanlarında ürünlerin bir bölümünde ağır koku oluştuğunu, dondurulmuş etlerin bir kısmının çözünmeye başladığını belirledi. Ürünlerin bir kısmının zeminle temas ettiği, depolama sıcaklıklarının da uygun olmadığı görüldü. Hijyen kurallarına aykırı bu koşullar nedeniyle tüketime uygun olmadığı anlaşılan 15 tonluk et ve et ürününe imha edilmek üzere el konuldu.

İşletmelerin savunması ise dikkat çekti. Kemiklerden sıyrılan etlerin sabun üretiminde kullanılacağı, bazı ürünlerin de hayvanlara verileceği öne sürüldü. Ancak sabun üretimi için kullanılacağı söylenen iş yerinde kıyma makinesi bulununca kontroller derinleştirildi. Ekipler, kemiklerden sıyrılan etlerin kıymaya çevrilip yeniden gıda zincirine girme ihtimalini dikkate alarak uygun olmayan ürünlerin tamamına el koydu.

İşte o anlar:

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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