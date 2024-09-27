Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Gaziantep’te Hücum Yeleği ve Uzun Namlulu Silahla Sokağa Çıkmışlardı: Gözaltına Alındılar

Gaziantep’te Hücum Yeleği ve Uzun Namlulu Silahla Sokağa Çıkmışlardı: Gözaltına Alındılar

Gaziantep
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.09.2024 - 14:49

Gaziantep’te uzun namlulu silah ve askerlerin kullandığı hücum yeleği ile sokakta husumetli oldukları kişileri tehdit ettikleri video yayınlayan kişiler gözaltına alındı. Olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gaziantep’te çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşan bir çetenin görüntüleri gündem olmuştu.

Gaziantep’te çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşan bir çetenin görüntüleri gündem olmuştu.

Görüntüler 👇

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerde bulunan ve olaya karıştığı tespit edilen 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerde bulunan ve olaya karıştığı tespit edilen 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

Şüphelilerin gözaltına alınma görüntüleri 👇

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın