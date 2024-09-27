Gaziantep’te Hücum Yeleği ve Uzun Namlulu Silahla Sokağa Çıkmışlardı: Gözaltına Alındılar
Gaziantep’te Hücum Yeleği ve Uzun Namlulu Silahla Sokağa Çıkmışlardı: Gözaltına Alındılar
Gaziantep’te uzun namlulu silah ve askerlerin kullandığı hücum yeleği ile sokakta husumetli oldukları kişileri tehdit ettikleri video yayınlayan kişiler gözaltına alındı. Olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.
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Gaziantep’te çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşan bir çetenin görüntüleri gündem olmuştu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerde bulunan ve olaya karıştığı tespit edilen 7 kişinin yakalandığını açıkladı.
Şüphelilerin gözaltına alınma görüntüleri 👇
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması 👇
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