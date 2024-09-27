Gaziantep’te Hücum Yeleği ve Uzun Namlulu Silahla Sokağa Çıkmışlardı: Gözaltına Alındılar

Gaziantep’te uzun namlulu silah ve askerlerin kullandığı hücum yeleği ile sokakta husumetli oldukları kişileri tehdit ettikleri video yayınlayan kişiler gözaltına alındı. Olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.