Gaziantep ALG'den Patricia Seteco Açıklaması: "Dış Görüntü ile Cinsiyet Tahlili Yapmak Alçaklıktır"
Gaziantep ALG'den Patricia Seteco Açıklaması: "Dış Görüntü ile Cinsiyet Tahlili Yapmak Alçaklıktır"
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Gaziantep ALG Spor Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Futbol Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından futbolcuları Patricia Seteco hakkında ortaya atılan 'erkek futbolcu' iddialarına çok sert cevap verdi. İhlas Haber Ajansı'na özel yazılı açıklamada bulunan Gaziantep ALG Spor, açıklamayı yapanlar hakkında gerekli yasal başvuruları yapacaklarını da belirtti.
Gaziantep ALG Spor'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Açıklamanın devamında Seteco'nun doğduğu günden itibaren kadın kimliğine sahip olduğu da vurgulanarak şunlar belirtildi:
"İddiaları ortaya atanlar hakkında gerekli yasal başvurular yapılacak"
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