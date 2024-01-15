Gaziantep ALG'den Patricia Seteco Açıklaması: "Dış Görüntü ile Cinsiyet Tahlili Yapmak Alçaklıktır"

“Futbolcumuz Patricia Seteco aslen Angola vatandaşıdır. Ülkesinde doğduğu günden bugüne kadar kadın kimliğine sahip birey olup oynadığı bütün kulüplerde kadın futbolcu olarak sahalarda başarı ile yer almıştır. Yine bilindiği üzere transferler FIFA ve Futbol Federasyonu nezdinde belirtilen protokollere uygun olarak yapılmıştır. Bir kişinin sırf dış görüntüsü ile cinsiyet tahlili yapmak, buna dair beyanlarda bulunmak en basit tabir ile alçaklıktır, sığ görüşlülüktür. Bu tarzda açıklamalar, cinsiyetleri ile değil başarıları ile ön planda olmak isteyen sporcu ve sporcu ailelerini yaralamaktadır. Bu açıklamanın sahiplerinin cinsiyetçi ayrımcılık ile insani bir suç işlediklerini bilmeleri gerekir. Kurulduğumuz tarihten bu güne kadar kadın sporcuların toplum içerisindeki statüsünü ve kadınların sosyal hayatta hak ettiği yeri pozitif olarak arttırmaya çalışan ve bunun için maddi-manevi yatırımlar yapan ALG Spor kulübümüz, basında hızlı bir şekilde yayılan cinsiyet ayrımcılığı içeren bu talihsiz iddiaları kesinlikle kabul etmemektedir.”