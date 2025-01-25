Gazetecilere Saldırdığı İddia Edilen Victor Osimhen'den Yalanlama Geldi

Hafta içinde Victor Osimhen'in magazin gazetecileri ile yaşadığı bir olay gündeme gelmişti. İddiaya göre Osimhen önce gazetecilere fotoğraf silmesi için rüşvet teklif etmişti. Olumlu karışılık alamayınca da gazetecilere saldırdığı iddia edilmişti. Osimhen bugün maçtan sonra spor basınına yaşananları anlattı. Osimhen kesin bir dille bu durumu yalanladı.