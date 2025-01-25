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Gazetecilere Saldırdığı İddia Edilen Victor Osimhen'den Yalanlama Geldi

Gazetecilere Saldırdığı İddia Edilen Victor Osimhen'den Yalanlama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.01.2025 - 23:18

Hafta içinde Victor Osimhen'in magazin gazetecileri ile yaşadığı bir olay gündeme gelmişti. İddiaya göre Osimhen önce gazetecilere fotoğraf silmesi için rüşvet teklif etmişti. Olumlu karışılık alamayınca da gazetecilere saldırdığı iddia edilmişti. Osimhen bugün maçtan sonra spor basınına yaşananları anlattı. Osimhen kesin bir dille bu durumu yalanladı.

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Victor Osimhen'in hafta içinde magazin gazetecileriyle yaşadığı olay çok tartışılmıştı. İddiaya göre golcü oyuncu gazetecilere saldırmıştı.

Victor Osimhen'in hafta içinde magazin gazetecileriyle yaşadığı olay çok tartışılmıştı. İddiaya göre golcü oyuncu gazetecilere saldırmıştı.

Osimhen, Konyaspor maçının ardından spor basınına olayın iç yüzünü ve yaşananları anlattı.

Osimhen, Konyaspor maçının ardından spor basınına olayın iç yüzünü ve yaşananları anlattı.

Victor Osimhen, “Gazetecilere vurmadım onlar yalan söylüyor. Neden yüzüme flaş tutuyorsunuz röportaj için izin istemeniz gerekiyor." dediğini iddia etti.

Victor Osimhen, “Gazetecilere vurmadım onlar yalan söylüyor. Neden yüzüme flaş tutuyorsunuz röportaj için izin istemeniz gerekiyor." dediğini iddia etti.

Saldırı iddialarını kesin bir şekilde yalanlayan golcü oyuncu "Fotoğraflarımı silmek zorunda olduklarını söyledim. Onlara vurmak istesem yapardım.” açıklamasında bulundu.

Saldırı iddialarını kesin bir şekilde yalanlayan golcü oyuncu "Fotoğraflarımı silmek zorunda olduklarını söyledim. Onlara vurmak istesem yapardım.” açıklamasında bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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