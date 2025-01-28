Gazeteci ve Yazar Barış Pehlivan Neden Gözaltına Alındı, Gerekçesi Ne?

Türkiye'nin tanınmış gazetecilerinden Barış Pehlivan, son dönemde yine gündemde yer alıyor. 2025 yılının Ocak ayında, İstanbul'da gözaltına alınan Pehlivan'ın tutuklanma gerekçesi, yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilendirildi. Pehlivan, özellikle Türkiye'nin siyasi gündemini yakından takip eden ve araştırma haberleri yapan bir gazeteci olarak tanınıyor. Peki, Barış Pehlivan neden gözaltına alındı? Gözaltı kararının arkasındaki gerekçe ne?