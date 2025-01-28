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Gazeteci ve Yazar Barış Pehlivan Neden Gözaltına Alındı, Gerekçesi Ne?

Gazeteci ve Yazar Barış Pehlivan Neden Gözaltına Alındı, Gerekçesi Ne?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.01.2025 - 19:08

Türkiye'nin tanınmış gazetecilerinden Barış Pehlivan, son dönemde yine gündemde yer alıyor. 2025 yılının Ocak ayında, İstanbul'da gözaltına alınan Pehlivan'ın tutuklanma gerekçesi, yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilendirildi. Pehlivan, özellikle Türkiye'nin siyasi gündemini yakından takip eden ve araştırma haberleri yapan bir gazeteci olarak tanınıyor. Peki, Barış Pehlivan neden gözaltına alındı? Gözaltı kararının arkasındaki gerekçe ne?

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Barış Pehlivan Kimdir?

Barış Pehlivan Kimdir?

Barış Pehlivan, 10 Temmuz 1983 doğumlu bir Türk gazeteci ve yazardır. Türkiye siyaseti üzerine yaptığı araştırma haberleri ve yazdığı kitaplarla tanınmaktadır. Gazetecilik kariyerinde, 2011, 2020 ve 2023 yıllarında cezaevine girmiştir. Son olarak, 10 Kasım 2023 tarihinde tahliye olmuştur.

Barış Pehlivan Neden Gözaltına Alındı?

Barış Pehlivan Neden Gözaltına Alındı?

Gözaltı gerekçesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişiye yönelik yaptığı telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanması ve bu görüşmede bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözlerin sarf edilmesi olarak belirtildi.

Barış Pehlivan Ne Zaman Gözaltına Alındı?

Barış Pehlivan Ne Zaman Gözaltına Alındı?

Gazeteci Barış Pehlivan, 28 Ocak 2025 tarihinde, yayına katılmak üzere geldiği Halk TV binasının önünde polis tarafından gözaltına alındı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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