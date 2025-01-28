Gazeteci ve Yazar Barış Pehlivan Neden Gözaltına Alındı, Gerekçesi Ne?
Gazeteci ve Yazar Barış Pehlivan Neden Gözaltına Alındı, Gerekçesi Ne?
Türkiye'nin tanınmış gazetecilerinden Barış Pehlivan, son dönemde yine gündemde yer alıyor. 2025 yılının Ocak ayında, İstanbul'da gözaltına alınan Pehlivan'ın tutuklanma gerekçesi, yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilendirildi. Pehlivan, özellikle Türkiye'nin siyasi gündemini yakından takip eden ve araştırma haberleri yapan bir gazeteci olarak tanınıyor. Peki, Barış Pehlivan neden gözaltına alındı? Gözaltı kararının arkasındaki gerekçe ne?
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Barış Pehlivan Kimdir?
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Barış Pehlivan Neden Gözaltına Alındı?
Barış Pehlivan Ne Zaman Gözaltına Alındı?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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