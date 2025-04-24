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Gazeteci Özlem Gürses’e Hapis Cezası: Hükmün Açıklanması Geri Bırakıldı

Gazeteci Özlem Gürses’e Hapis Cezası: Hükmün Açıklanması Geri Bırakıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.04.2025 - 11:40

Gazeteci Özlem Gürses hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili açıklamaları sebebiyle soruşturma başlatılmıştı.

Bugün görülen karar duruşmasında Gürses, 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldığı için Özlem Gürses cezaevine girmeyecek.

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Özlem Gürses hakkında YouTube yayını sonrasında soruşturma başlatılmıştı.

Özlem Gürses hakkında YouTube yayını sonrasında soruşturma başlatılmıştı.

Özlem Gürses, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili kullandığı, “Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” sözleri nedeniyle gözaltına alınmış ve ev hapsi cezası almıştı.

Dava karara bağlandı.

Dava karara bağlandı.

Gazeteci Özlem Gürses hakkında, YouTube kanalındaki programda Suriye'deki gelişmeleri değerlendirirken söylediği sözler gerekçesiyle 'devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 

Mahkeme, Gazeteci Özlem Gürses’in 1 yıl 3 ay cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Yurt dışı çıkış yasağı ise kaldırıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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