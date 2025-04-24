Gazeteci Özlem Gürses’e Hapis Cezası: Hükmün Açıklanması Geri Bırakıldı
Gazeteci Özlem Gürses hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili açıklamaları sebebiyle soruşturma başlatılmıştı.
Bugün görülen karar duruşmasında Gürses, 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldığı için Özlem Gürses cezaevine girmeyecek.
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Özlem Gürses hakkında YouTube yayını sonrasında soruşturma başlatılmıştı.
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Dava karara bağlandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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