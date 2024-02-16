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Gardırop Düzeni Nasıl Yapılır? 10 Adımda Pratik Giysi Yerleştirme Tüyosu

etiket Gardırop Düzeni Nasıl Yapılır? 10 Adımda Pratik Giysi Yerleştirme Tüyosu

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 12:42

Gardırop düzeni konusunda daha iyisini elde etmek isteyenler için çeşitli ipuçlarını sıraladık. Şık ve düzenli bir görüntü kazanmak, alan tasarrufu sağlamak ve istediğini şıp diye bulabilmek için bu ipuçlarımıza göz atabilirsiniz.

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1. Eskimiş giysilere elveda!

Gardırop düzeni oluşturmaya başlamak için eskimiş ve kullanmadığınız kıyafetleri bir kenara ayırın. İhtiyacı olan birine verebilir, giysi kutularına koyabilir veya geri dönüşüm merkezlerine götürebilirsiniz.Böylelikle alan kazanmış olursunuz.

2. Her mevsim değişikliğinde gardırobunuzu elden geçirin.

Kış mevsiminde kışlıkları, yaz ve bahar mevsiminde ise yazlık kıyafetleri gardırobunuzda barındırın. Yaz mevsiminin ortasında kimse mont ve kabanların arasından tişört aramak istemez açıkçası. 😅

3. Kıyafetlerinizi renklerine göre dizebilirsiniz.

Renk paletine göre kıyafet sıraladığınız zaman gardırobunuz daha düzenli ve temiz görünecektir. Şık bir akşam yemeği için siyah, günlük kullanım için renkli kıyafetler tercih etmek istediğinizde istediğiniz kıyafeti rahatlıkla bulabilirsiniz.

4. Giysilerinizi kategorilere göre yerleştirmek büyük kolaylık sağlar.

4. Giysilerinizi kategorilere göre yerleştirmek büyük kolaylık sağlar.

Pantolonlar, tişörtler, kazaklar ve daha pek çok kıyafetinizi kategorilerine göre gardırobunuza dizebilirsiniz. Karmaşıklığın önüne geçmek için en pratik yöntemlerden biri.

5. Gardırop içi düzenleyiciler kullanarak alan tasarrufu yapabilirsiniz.

5. Gardırop içi düzenleyiciler kullanarak alan tasarrufu yapabilirsiniz.

Raf düzenleyiciler, askı düzenleyiciler ve çekmecelerde düzenleyiciler gibi içi düzenleyici ürünleri kullanarak, giysilerinizi daha düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

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6. Aynı renk ve malzemeden üretilen askılar kullanabilirsiniz.

rotho.com

Farklı tip ve renkteki askılar hem giysilerinizin omuz kısımlarına zarar verebilir hem de deforme olmalarına yol açabilir. Ahşap askılar hem sağlamlıklarıyla hem de şık görüntüleri ile gardırobunuzun daha düzenli görünmesinde yardımcı olabilir.

7. Sık kullandığınız kıyafetlerinizi gardırobun daha kolay erişilebilir kısmına yerleştirebilirsiniz.

Giymekten asla sıkılmadığınız kabanınızı, üzerinizde çok şık duran gömleğinizi veya en sevdiğiniz pantolonunuzu gardırobun ortalarına koyabilirsiniz. Böylelikle kıyafetler arasında kaybolmadan istediğiniz kıyafeti seçip giyebilirsiniz.

8. Kıyafet askılarınızın arasında belirli bir mesafe bırakın.

8. Kıyafet askılarınızın arasında belirli bir mesafe bırakın.

Kıyafetlerinizi asarken onları sıkıştırmamaya ve aralarında sabit bir mesafe bırakmaya özen gösterin. Böylelikle kıyafetleriniz kırışmayacak ve hava alarak ferah kalmalarını sağlayacak.

9. Düzenli olarak gardırobunuzun içini hijyen ürünleri ile temizleyebilirsiniz.

9. Düzenli olarak gardırobunuzun içini hijyen ürünleri ile temizleyebilirsiniz.

Gardırobunuzu düzenli tutmak için belli aralıklarla temizlik yapabilirsiniz. Mevsim değişiklikleri veya rutin düzenlemeler için zaman ayırmak, gardırobunuzu düzenli tutmanın anahtarıdır.

10. Aksesuarlarınızı gardırop çekmecelerinde muhafaza ederken mutlaka gardırop içi düzenleyiciler kullanın.

10. Aksesuarlarınızı gardırop çekmecelerinde muhafaza ederken mutlaka gardırop içi düzenleyiciler kullanın.

Aksesuarları düzenlemek, sadece giysileri değil, aynı zamanda takıları, şapkaları ve diğer aksesuarları da kolayca bulmanızı sağlar. Aksesuarlarınız için çeşitli gardırop düzenleyicileri kullanarak dağınıklığın önüne geçebilirsiniz.

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