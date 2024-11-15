Gamze Özçelik Eşi Reshad Strik ile Birlikte Sudan'daki İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatarak Yemek Dağıttı!
Gamze Özçelik Eşi Reshad Strik ile Birlikte Sudan'daki İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatarak Yemek Dağıttı!
Gamze Özçelik, yıllar önce Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle hayatımıza girmişti. Şimdilerde ise oyunculuk defterini çoktan kapatmış olan Özçelik 'Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu olarak yurt dışı başta olmak üzere birçok ülkeye giderek ihtiyacı olanlara yardım eli uzatıyor. Nitekim, haziran ayında Avustralyalı aktör Reshad Strik ile hayatını birleştiren Özçelik'e eşi de destek oluyor. İkili, şimdilerde yardım amacıyla gittikleri Sudan'da küçük çocuklara sıcak yemek dağıttı. O görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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Eski oyuncu Gamze Özçelik, 2018 yılında ani bir kararla tesettüre girmesinin ardından hayat görüşünde de büyük değişimler yaşamış ve kendine yeni bir sosyal kimlik inşa etmişti. 'Umuda Koşanlar' derneğinin kuruculuğunu ve yöneticiliğini üstlenen Özçelik, yardım kampanyalarıyla dünyanın dört bir yanında ihtiyacı olan herkes için desteğe koşmaya başlamıştı.
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En başta da minik kalplerin yanında olan ve onların temel ihtiyaçlarını önceleyen Gamze Özçelik, gittiği yerlerde çocuklarla ilgilenmeyi ve onların sıcak yemek ihtiyacını karşılamayı ihmal etmiyor.
Yardım kampanyalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü bu süreçte haziran ayında evlendiği Avustralyalı oyuncu eşi Reshad Strik'te onu yalnız bırakmamaya gayret ederek karısının bu kıymetli misyonunu gerçekleştirmesinde kendisinin yanında oluyor.
Bugünlerde yardım için Sudan'da bulunan ünlü çift, ihtiyaç sahiplerine elleriyle yemek dağıttı. O anlar, sosyal medyada beğeniyle karşılandı.👇
Merak edenler için paylaşımın tamamı👇
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