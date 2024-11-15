Gamze Özçelik Eşi Reshad Strik ile Birlikte Sudan'daki İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatarak Yemek Dağıttı!

Gamze Özçelik, yıllar önce Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle hayatımıza girmişti. Şimdilerde ise oyunculuk defterini çoktan kapatmış olan Özçelik 'Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu olarak yurt dışı başta olmak üzere birçok ülkeye giderek ihtiyacı olanlara yardım eli uzatıyor. Nitekim, haziran ayında Avustralyalı aktör Reshad Strik ile hayatını birleştiren Özçelik'e eşi de destek oluyor. İkili, şimdilerde yardım amacıyla gittikleri Sudan'da küçük çocuklara sıcak yemek dağıttı. O görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.