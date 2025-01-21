Galatasaray Tribünlerinden Fenerbahçe'ye Yıldız Göndermesi
Galatasaray Tribünlerinden Fenerbahçe'ye Yıldız Göndermesi
Fenerbahçe'nin yıllardır dile getirdiği 'şampiyonluk sayısı' konusuna Galatasaray tribünlerinden bir kez daha cevap geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ezeli rakiplerine 'en büyük biziz' dedi. (Ferhat Kızıltaş - Türkiye Gazetesi)
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Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray'ın sahasında Dinamo Kiev'i konuk ettiği maçta dikkat çeken anlar yaşandı.
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Mücadelenin hemen öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar pankart açtı.
"Avrupa’da tarih yazalım, ilk ve tek 5.yıldızı hep beraber takalım." denildi. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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