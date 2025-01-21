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Galatasaray Tribünlerinden Fenerbahçe'ye Yıldız Göndermesi

Galatasaray Tribünlerinden Fenerbahçe'ye Yıldız Göndermesi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.01.2025 - 19:08

Fenerbahçe'nin yıllardır dile getirdiği 'şampiyonluk sayısı' konusuna Galatasaray tribünlerinden bir kez daha cevap geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ezeli rakiplerine 'en büyük biziz' dedi. (Ferhat Kızıltaş - Türkiye Gazetesi)

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Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray'ın sahasında Dinamo Kiev'i konuk ettiği maçta dikkat çeken anlar yaşandı.

Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray'ın sahasında Dinamo Kiev'i konuk ettiği maçta dikkat çeken anlar yaşandı.

Mücadelenin hemen öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar pankart açtı.

Mücadelenin hemen öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar pankart açtı.

"Avrupa’da tarih yazalım, ilk ve tek 5.yıldızı hep beraber takalım." denildi. 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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