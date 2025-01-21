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Atletik Testi Geçemeyen İki Hakemin Klasmanı Düşürüldü!

Atletik Testi Geçemeyen İki Hakemin Klasmanı Düşürüldü!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.01.2025 - 18:36

Türk futbolunun en büyük tartışma konusu hakemler, gündemden düşmek bilmiyor. Süper Lig'de düdük çalan iki isim klasman düşürüldü. Gazeteci Tahir Kum, durumun sebebini 'atletik testleri geçememek' olarak açıkladı.

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Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de düdük çalan Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun klasmanlarını düşürdü.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de düdük çalan Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun klasmanlarını düşürdü.

TFF'nin hakem klasman sayfasında iki ismin artık Üst Klasman Hakem kategorisinde yer almadığı görüldü.

TFF'nin hakem klasman sayfasında iki ismin artık Üst Klasman Hakem kategorisinde yer almadığı görüldü.

Uğurlu İl Hakemi, Özdamar ise Klasman Hakemi olarak kayıtlara geçti.

Uğurlu İl Hakemi, Özdamar ise Klasman Hakemi olarak kayıtlara geçti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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