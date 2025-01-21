Atletik Testi Geçemeyen İki Hakemin Klasmanı Düşürüldü!
Atletik Testi Geçemeyen İki Hakemin Klasmanı Düşürüldü!
Türk futbolunun en büyük tartışma konusu hakemler, gündemden düşmek bilmiyor. Süper Lig'de düdük çalan iki isim klasman düşürüldü. Gazeteci Tahir Kum, durumun sebebini 'atletik testleri geçememek' olarak açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de düdük çalan Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun klasmanlarını düşürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TFF'nin hakem klasman sayfasında iki ismin artık Üst Klasman Hakem kategorisinde yer almadığı görüldü.
Uğurlu İl Hakemi, Özdamar ise Klasman Hakemi olarak kayıtlara geçti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın