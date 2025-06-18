Galatasaray, Transferde Durmuyor! Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu Sesleri Yükseliyor
Sezonu şampiyonluk ve 5. yıldızla kapatıp transfer sezonunu da Leroy Sane ile açan Galatasaray, transfer sezonuna damga vuracak hamlelerine de devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın yeni hamlesinin milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu olduğu uzun süredir gündemde. Fanatik’te yer alan habere göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile özel bir görüşme yapan Hakan da Galatasaray’a gelmek istiyor.
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Şampiyon Galatasaray transfer sezonuna da damga vurmaya devam ediyor. Galatasaray’ın yeni hedefi Hakan Çalhanoğlu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Hakan varken hain İlkayı tercih edenleri görüyorum. Ilkay asla bize gelmemeli. Hakan işi olursa orta saha mevzusu kapanır uzun süre oynar.
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en başta bile gsPUT haberi