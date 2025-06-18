Galatasaray, Transferde Durmuyor! Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu Sesleri Yükseliyor

Şampiyonluk ile büyük bir hava yakalayan Galatasaray, transfer sezonuna da bomba gibi girdi. Alman milli takımının en önemli yıldızlarından Leroy Sane’yi kadrosuna katarak gelecek yılki Şampiyonlar Ligi mücadeleleri için iddialı bir ekip kurmaya başlayan sarı kırmızılı ekipte yeni hedef Hakan Çalhanoğlu.

Galatasaray sevgisi ile bilinen milli takımın yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nun da bu transfere sıcak bakması temasların hızlı bir şekilde artmasına neden oldu.

Fanatik’te yer alan habere göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile Hakan Çalhanoğlu özel bir görüşme gerçekleştirdi, milli futbolcu “Galatasaray’a gelmeye hazırım” mesajını verdi.

Başkan Dursun Özbek'in 'Ne gerekiyorsa yapın' talimatı sonrası sarı - kırmızılı kurmaylar, Inter'le masaya oturdu. Galatasaray cephesi, 30 milyon euro'luk beklentisi olan İtalyan kulübünün talebini 15 milyon euro bandına indirmeye çalışıyor.

Ayrıca Çalhanoğlu'nun Okan Buruk'la bir görüşme yaptığı ve 'Kontratımdaki tüm şartlarda fedakarlığa hazırım' dediği ifade edildi.