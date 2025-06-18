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Galatasaray, Transferde Durmuyor! Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu Sesleri Yükseliyor

Galatasaray, Transferde Durmuyor! Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu Sesleri Yükseliyor

transfer Hakan Çalhanoğlu galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.06.2025 - 10:44 Son Güncelleme: 18.06.2025 - 10:54

Sezonu şampiyonluk ve 5. yıldızla kapatıp transfer sezonunu da Leroy Sane ile açan Galatasaray, transfer sezonuna damga vuracak hamlelerine de devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın yeni hamlesinin milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu olduğu uzun süredir gündemde. Fanatik’te yer alan habere göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile özel bir görüşme yapan Hakan da Galatasaray’a gelmek istiyor.

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Şampiyon Galatasaray transfer sezonuna da damga vurmaya devam ediyor. Galatasaray’ın yeni hedefi Hakan Çalhanoğlu.

Şampiyon Galatasaray transfer sezonuna da damga vurmaya devam ediyor. Galatasaray’ın yeni hedefi Hakan Çalhanoğlu.

Şampiyonluk ile büyük bir hava yakalayan Galatasaray, transfer sezonuna da bomba gibi girdi. Alman milli takımının en önemli yıldızlarından Leroy Sane’yi kadrosuna katarak gelecek yılki Şampiyonlar Ligi mücadeleleri için iddialı bir ekip kurmaya başlayan sarı kırmızılı ekipte yeni hedef Hakan Çalhanoğlu

Galatasaray sevgisi ile bilinen milli takımın yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nun da bu transfere sıcak bakması temasların hızlı bir şekilde artmasına neden oldu. 

Fanatik’te yer alan habere göre; Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile Hakan Çalhanoğlu özel bir görüşme gerçekleştirdi, milli futbolcu “Galatasaray’a gelmeye hazırım” mesajını verdi. 

Başkan Dursun Özbek'in 'Ne gerekiyorsa yapın' talimatı sonrası sarı - kırmızılı kurmaylar, Inter'le masaya oturdu. Galatasaray cephesi, 30 milyon euro'luk beklentisi olan İtalyan kulübünün talebini 15 milyon euro bandına indirmeye çalışıyor.

Ayrıca Çalhanoğlu'nun Okan Buruk'la bir görüşme yaptığı ve 'Kontratımdaki tüm şartlarda fedakarlığa hazırım' dediği ifade edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Tolga Özçiçekçi

Hakan varken hain İlkayı tercih edenleri görüyorum. Ilkay asla bize gelmemeli. Hakan işi olursa orta saha mevzusu kapanır uzun süre oynar.

futboltopu20

🤪😝😛😜😁😂🤣😆😃😅😀😄🤪😝

futboltopu20

en başta bile gsPUT haberi