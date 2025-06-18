Hakan Çalhanoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Hakan Çalhanoğlu Hangi Takımlarda Oynadı?
Başarılı futbol kariyeri ile dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sezonda Galatasaray'a gelme ihtimali üzerinde duruluyor. Çalhanoğlu, 'Galatasaray'da oynamak istiyorum' diyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yaşanan gelişmeler ise sarı kırmızılı takımın taraftarlarını heyecanlandırdı. Çalhanoğlu, bu sezonda Inter'de forma giydi.
Peki Hakan Çalhanoğlu kimdir, kaç yaşında?
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Hakan Çalhanoğlu Kimdir?
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Hakan Çalhanoğlu Futbol Kariyeri
Hakan Çalhanoğlu Hangi Takımlarda Oynadı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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