Hakan Çalhanoğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Hakan Çalhanoğlu Hangi Takımlarda Oynadı?

Hakan Çalhanoğlu'nun küçük yaşlardan beri futbolla uğraştığı biliniyor. Çalhanoğlu, altyapısını 2001-2009 yılları arasında Waldhof Mannheim ve 2009-2011 yılları arasında Karlsruher'de tamamladı. Bu süreçte 2010 yılında Türkiye'nin milli futbol takımına seçildi. Daha sonra Almanya'da birçok başarılı takımda forma giymeye başladı.

Çalhanoğlu altyapının ardından ilk kez 2011-12 sezonunda A takım ile antrenmanlara çıktı. Kasım ayında FC Schaffhausen ile oynanan hazırlık maçında ilk kez birinci takımda forma giydi. 5 Şubat 2012'de ise kariyerinin ilk resmi maçına çıktı.

2012-13 sezonunda ise 1.FC Heidenheim'a kariyerinin ilk iki resmi golünü atarak başladı. Sezon sonunda attığı 17 golle gol krallığında dördüncü olmayı başardı.

Daha sonra Hamburg'a transfer olan isim, 2013-14 sezonunda takıma katıldı. Bu sezonda başarılara imza attı. 31 Ağustos 2013'te Eintracht Braunschweig maçında 79. dakikada oyuna giren futbolcu, bir dakika sonra ilk Bundesliga golünü atarken, 90. dakikada frikikle bir gol daha kaydetti.

Çalhanoğlu, daha sonra sırasıyla Bayer Leverkusen, Milan ve Inter'de forma giydi. Aynı zamanda Türk milli takımını seçti ve Türk milli takımında oynamanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.Çalhanoğlu, 31 Mart 2015 tarihinde hazırlık maçında Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Lüksemburg karşılaşmasının 87. dakikasında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu gol ise Çalhanoğlu'nun ilk milli golü oldu.

Hakan Çalhanoğlu a millî takım formasıyla çıktığı 55 maçta 14 gol atmıştır. Bu sezon Inter'le 47 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 11 gol - 8 asistlik bir performansa da imza attı.