Galatasaray Taraftarından 1-0'lık Gaziantep FK Galibiyetine Tepkiler
Galatasaray Taraftarından 1-0'lık Gaziantep FK Galibiyetine Tepkiler
Süper Lig'de lider Galatasaray, sezonun 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek namağlup ünvanını ve Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Okan Buruk ve öğrencileri, üç puanı hanesine yazdırsa da sarı-kırmızılı taraftarlar maçın ardından sosyal medyadan 'transfer' dedi. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2.
3.
4.
5.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6.
7.
8.
9.
10.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11.
12.
13.
14.
15.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın