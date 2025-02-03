Galatasaray Taraftarından 1-0'lık Gaziantep FK Galibiyetine Tepkiler

Süper Lig'de lider Galatasaray, sezonun 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek namağlup ünvanını ve Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Okan Buruk ve öğrencileri, üç puanı hanesine yazdırsa da sarı-kırmızılı taraftarlar maçın ardından sosyal medyadan 'transfer' dedi. 👇