onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Galatasaray, Sultanlar Ligi Play-Off İlk Maçında Fenerbahçe'yi Mağlup Etti

Galatasaray, Sultanlar Ligi Play-Off İlk Maçında Fenerbahçe'yi Mağlup Etti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.04.2025 - 16:25

Sultanlar Ligi'nde normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, play-off aşamasında Galatasaray'a konuk oldu. Ev sahibi ekip, rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi. Galatasaray'da kaptan İlkin Aydın, galibiyetin mimarıydı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray Daikin, 5.5 yıl sonra Fenerbahçe Medicana'yı mağlup etmeyi başardı

Galatasaray Daikin, 5.5 yıl sonra Fenerbahçe Medicana'yı mağlup etmeyi başardı

Ezeli rakipler, Sultanlar Ligi Playoff 1-4 Etabı 1. Maç'ında karşı karşıya geldi. Maçtan galip ayrılan taraf, 3-2 ile ev sahibi Galatasaray oldu.

2 galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride ikinci maç 12 Nisan Cumartesi 13.30'da bu kez Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.

İlkin Aydın, 31 sayı kaydetti

İlkin Aydın, 31 sayı kaydetti

Setler; 25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 15-10'luk skorlarla sona ererken maçın en çok sayı alan ismi Galatasaray'dan İlkin Aydın oldu. Milli sporcu, 31 sayıyla yıldızlaştı.

"3 hafta boyunca özveriyle çalıştık. Bugün karşılığını aldık" dedi.

"3 hafta boyunca özveriyle çalıştık. Bugün karşılığını aldık" dedi.

Maç sonunda mücadeleye değerlendiren İlkin, salona gelip kendilerine destek veren taraftarlarına teşekkür etti:

'Onların zaten 5-10-1000 kişi fark etmez, desteklerini hep hissediyoruz. Bizi çok motive ediyorlar. İnanılmaz bir maç oldu. 3 hafta boyunca özveriyle çalıştık. Bugün karşılığını aldık. Aşırı mutluyum. Yarından itibaren ikinci maça çalışmaya başlayacağız.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın