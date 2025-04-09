Galatasaray, Sultanlar Ligi Play-Off İlk Maçında Fenerbahçe'yi Mağlup Etti

Maç sonunda mücadeleye değerlendiren İlkin, salona gelip kendilerine destek veren taraftarlarına teşekkür etti:

'Onların zaten 5-10-1000 kişi fark etmez, desteklerini hep hissediyoruz. Bizi çok motive ediyorlar. İnanılmaz bir maç oldu. 3 hafta boyunca özveriyle çalıştık. Bugün karşılığını aldık. Aşırı mutluyum. Yarından itibaren ikinci maça çalışmaya başlayacağız.'