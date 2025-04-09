Galatasaray, Sultanlar Ligi Play-Off İlk Maçında Fenerbahçe'yi Mağlup Etti
Galatasaray, Sultanlar Ligi Play-Off İlk Maçında Fenerbahçe'yi Mağlup Etti
Sultanlar Ligi'nde normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, play-off aşamasında Galatasaray'a konuk oldu. Ev sahibi ekip, rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi. Galatasaray'da kaptan İlkin Aydın, galibiyetin mimarıydı.
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Galatasaray Daikin, 5.5 yıl sonra Fenerbahçe Medicana'yı mağlup etmeyi başardı
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İlkin Aydın, 31 sayı kaydetti
"3 hafta boyunca özveriyle çalıştık. Bugün karşılığını aldık" dedi.
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